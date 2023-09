Rusia destruye por primera vez un tanque británico Challenger 2 en Ucrania | Video

https://sputniknews.lat/20230905/rusia-destruye-por-primera-vez-un-tanque-britanico-challenger-2-en-ucrania--video-1143382865.html

"El carro de combate fue incinerado durante los combates en la l铆nea de operaciones de Or茅jov, en la regi贸n de Zaporozhie", detall贸 el funcionario.Los medios occidentales tampoco pasan por alto otra p茅rdida de un avanzado equipo de combate occidental, por el que apuestan fuertemente los mandos ucranianos debido a la incapacidad del pa铆s para producir sus propias armas de este tipo. En este sentido, la publicaci贸n de The Guardian recuerda que "ning煤n Challenger 2 se ha perdido en combate desde que se introdujo por primera vez en 1994". Sin embargo, cuando el tanque lleg贸 a la zona de la operaci贸n militar, esa estad铆stica ha sufrido sus primeros cambios. Asimismo, el art铆culo del medio Forbes indica, que aunque este veh铆culo fue muy elogiado por las FFAA de Ucrania, nunca se le vio directamente en combate. Entretanto el primer Challenger 2 brit谩nico ya fue destruido por el Ej茅rcito ruso."La aparente primera p茅rdida de un Challenger 2 de 69 toneladas y cuatro personas, de los 14 que el Reino Unido prometi贸 a Kiev en enero, se produce pocos d铆as despu茅s de que el Ministerio de Defensa de Ucrania destacara el tanque en una entrevista en v铆deo con un soldado de la 82陋 Brigada", reconoce la publicaci贸n.En enero de este a帽o, el Reino Unido inform贸 sobre un nuevo paquete de ayuda a Kiev que incluye 100.000 proyectiles de artiller铆a, m谩s de 100 misiles avanzados, misiles de defensa a茅rea de alcance medio, ocho obuses autopropulsados 鈥嬧婣S-90, un escuadr贸n de tanques Challenger 2 y veh铆culos Bulldog.La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Arti贸movsk empez贸 el 4 de junio. Recientemente, el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, declar贸 que la contraofensiva de Ucrania no constituye un estancamiento, sino un fracaso. Seg煤n los 煤ltimos datos del ministro de Defensa del pa铆s, Sergu茅i Shoig煤, las fuerzas ucranianas no tuvieron 茅xito en todas las l铆neas de operaciones durante los tres meses de sus intentos de avanzar.Shoig煤 recalc贸 que las fuerzas ucranianas perdieron m谩s de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Entre las causas principales del fracaso de Ucrania se destaca la valent铆a y la determinaci贸n de las fuerzas rusas, as铆 como la construcci贸n de l铆neas fuertemente fortificadas y campos minados en la direcci贸n de la ofensiva ucraniana.

