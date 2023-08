https://sputniknews.lat/20230818/lo-tanques-britanicos-challenger-2-tendrian-serios-problemas-en-el-campo-de-batalla-1142764744.html

Lo tanques británicos Challenger 2 tendrían serios problemas en el campo de batalla

El Ejército ruso confirmó recientemente que Ucrania ha desplegado su 82.ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania en Zaporozhie. Se sabe que esta unidad de élite... 18.08.2023, Sputnik Mundo

Este grupo compuesto por 2.000 soldados sufrió sus primeras bajas esta semana al intentar atacar las defensas rusas cerca de la aldea de Rabotino. El Ministerio de Defensa de Rusia informó de que las tropas ucranianas perdieron más de 200 soldados, cinco tanques, seis vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, otros dos vehículos y dos obuses Msta-B. Según los informes, las fuerzas del país euroasiático repelieron tres ataques realizados con tanques Challenger 2 y dos obuses Msta-B.Moscú no especificó el tipo de tanques destruidos. Sin embargo, se cree que la brigada de élite ucraniana está armada con algunos o con la totalidad de los 14 carros de combate principales Challenger 2 enviados a Ucrania por Reino Unido a principios de este año, junto con reservas de la controvertida munición de uranio empobrecido para sus cañones principales.El orgullo del Ejército británicoEl Challenger 2 ha sido el orgullo de las tropas del Reino Unido desde su puesta en servicio a finales de la década de 1990. Los medios de comunicación se jactaban de que el tanque no había sufrido bajas en el campo de batalla (sin contar un incidente de fuego amigo durante la invasión de Irak en 2003) y predecían con confianza que, en manos ucranianas, los Challenger 2, junto con los Leopard y Leopard 2 alemanes, atravesarían las defensas rusas como un cuchillo caliente en la mantequilla.Poco después de que Kiev iniciara su contraofensiva veraniega a principios de junio, los observadores occidentales empezaron a reconocer la insensatez de estas suposiciones, y se informó de que las fuerzas ucranianas habían retirado por completo sus panzers alemanes pesados del frente a los pocos días de iniciada la contraofensiva, después de que los gigantes quedaran atrapados en los campos de minas rusos y se mostraran vulnerables al fuego de la artillería de ese país, así como a la capacidad aérea en los campos llanos y abiertos de Zaporozhie y Jersón.En cuanto a los Challenger 2, las tropas rusas no han informado de ningún contacto con ellos en los últimos dos meses y medio. El ejército de Zelenski publicó en junio un video sin contexto de uno de esos tanques circulando por un camino de tierra, así como un video promocional en el que se observa a uno de los carros inmóvil en un campo, aparentemente sin rumbo fijo, girando su torreta.Primeras señales de advertenciaLos militares ucranianos recibieron las primeras señales de advertencia sobre el potencial de combate de sus blindados británicos en enero, cuando los altos mandos de las Fuerzas Armadas británicas dijeron explícitamente a sus homólogos de Kiev que evitaran desplegar los tanques en zonas donde pudieran ser capturados o destruidos por Rusia.Las exigencias impuestas a los tanquistas ucranianos para que tuvieran especial cuidado con su costoso material suscitaron dudas sobre si podrían siquiera utilizarlos en el frente, dado el riesgo constante de destrucción y captura mientras Moscú sigue acumulando suficiente material de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) capturado como para crear un pequeño Ejército.Un problema de pesoOtro problema que inevitablemente afectará al despliegue de los Challenger 2 de la 82.ª Brigada es la batalla aérea y de artillería, dos áreas en las que Rusia, incluso según admiten los oficiales occidentales, ha conseguido una superioridad aplastante.Se trata de un problema que afecta inevitablemente a todos los vehículos militares, tropas y fortificaciones de Ucrania, ya sea cerca del frente o en las zonas de retaguardia. Pero el Challenger 2 plantea dos retos especiales en este sentido, relacionados con su tamaño y su peso.Con un peso de entre 64 y 75 toneladas (dependiendo de la configuración del blindaje), el Challenger 2 es uno de los carros más pesados del arsenal de la OTAN. Eso significa que desplazarse, sobre todo en zonas no aptas para tanques pesados debido al barro, ríos, calles y puentes estrechos y otros obstáculos naturales y artificiales, puede resultar todo un reto. Además, para ser transportados largas distancias necesitarán la ayuda de carros de combate especiales, puentes y servicios de ingeniería que deben mantenerse siempre cerca, y de nuevo con el riesgo de la artillería rusa o de ataques aéreos.A esto hay que añadir las dimensiones del tanque. Con 8,3 metros de largo, 3,5 metros de ancho y 2,49 metros de alto, el Challenger 2 no es precisamente un tanque sigiloso, y se le puede ver acercarse desde varios kilómetros de distancia en campo abierto (y mucho más desde el aire).Suponiendo unas comunicaciones eficaces entre las unidades de reconocimiento rusas y la artillería y el apoyo aéreo, las fuerzas rusas deberían ser capaces de contrarrestar cualquier empuje blindado ucraniano, incluso utilizando los Challenger 2, que, independientemente de las capacidades avanzadas que puedan tener, no son impermeables a los ataques enemigos a distancias demasiado largas para poder siquiera responder al fuego.Vulnerabilidades antitanqueIncluso contra las armas antitanque convencionales (como los cañones de los carros enemigos y los misiles antitanque portátiles), el Challenger 2 estará bajo la amenaza constante de las fuerzas rusas. Por un lado, el Challenger 2 cuenta con un cañón principal L30A1 de 120 mm menos preciso y potente que el de sus análogos rusos, además de incompatible con las municiones de los cañones de tanque de la OTAN.En segundo lugar, aunque los escasos despliegues operativos del Challenger 2 han limitado las oportunidades de las fuerzas enemigas de poner a prueba su blindaje defensivo y sus sistemas de protección activa mediante misiles antitanque portátiles, los carros de combate comparables, como el Leopard 2, el Abrams y el Merkava israelí, han demostrado ser tan vulnerables a los sistemas antitanque rusos como el Kornet o como cualquier otro vehículo blindado de producción en serie.¿Pueden los Challenger cambiar el curso de la contraofensiva?Los observadores militares rusos esperan que toda la compañía ucraniana de tanques Challenger 2 (más el complemento de vehículos de ingeniería y recuperación) adscrita a la 82 Brigada se agrupe en una sola unidad, dado que dividir la compañía en pelotones y utilizarlos en varias direcciones diluiría su potencial de fuego y provocaría quebraderos de cabeza relacionados con la reparación, logística y evacuación.Dada la pérdida de cientos de tanques ucranianos en los últimos dos meses, incluidos hasta 30 Leopard 2 de diversas modificaciones, no cabe esperar que 14 Challenger 2 por sí solos cambien el rumbo de la flaqueante contraofensiva de Kiev, afirma el veterano de la inteligencia militar, Héroe de Rusia y coronel de reserva Rustem Klupov.Si se pierden los tanques, se perderán para siempre, ya que ni Ucrania ni el Reino Unido (cuya industria de defensa ya no produce muchos de los componentes de los tanques) son capaces de reponer las pérdidas a tiempo. Y aunque es hipotéticamente posible que el Reino Unido envíe grupos adicionales de Challenger 2, una reciente revisión de la defensa ha revelado que el país insular sólo dispone actualmente de 157 tanques listos para el combate. El personal de defensa británico ya se ha quejado en privado de que la ayuda a Ucrania y la falta de asignación de nuevos recursos de defensa al ejército han "vaciado" el ejército británico, y se desconoce cómo podrían reaccionar si aún más de los menguantes recursos de defensa del Reino Unido se envían a luchar en Ucrania.Se suponía que los Challenger 2 ucranianos eran una reserva estratégica, "para ser introducidos durante un avance decisivo", señaló Klupov. "La ciencia militar nos enseña que primero se produce un avance y luego se introducen en él las mejores unidades mecanizadas con los tipos de armas más potentes para realizar maniobras envolventes o de disección a través de una amplia distancia. Esto es lo que hicieron los alemanes y el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial".Pero en el conflicto indirecto de Ucrania, las defensas rusas han "mezclado todas las cartas [del enemigo]", y las fuerzas ucranianas, por una "serie de razones tanto objetivas como subjetivas", no sólo no han logrado romper las posiciones rusas, sino "ni siquiera superar la franja de seguridad" que separa las líneas ucranianas de las rusas, resumió Klupov.

