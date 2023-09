Le arrancó la torre: un nuevo video muestra la destrucción del tanque Challenger 2 en Ucrania

https://sputniknews.lat/20230907/le-arranco-la-torre-un-nuevo-video-muestra-la-destruccion-del-tanque-challenger-2-en-ucrania-1143453025.html

Le arranc贸 la torre: un nuevo video muestra la destrucci贸n del tanque Challenger 2 en Ucrania

Le arranc贸 la torre: un nuevo video muestra la destrucci贸n del tanque Challenger 2 en Ucrania

Los tanques brit谩nicos Challenger 2 suministrados por el Reino Unido a Kiev nunca se hab铆an visto en los frentes del conflicto ucraniano hasta ahora. Sin... 07.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-07T15:11+0000

2023-09-07T15:11+0000

2023-09-07T15:11+0000

defensa

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃摪 suministro de armas a ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

ucrania

otan

challenger 2

kornet

rusia

馃實 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/07/1143455011_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_9eeef2f877a494343af29b2dd42e382b.png

Las im谩genes del tanque brit谩nico Challenger 2 en llamas ya han dado la vuelta al mundo. Su destrucci贸n tuvo que ser confirmada no solo por la parte ucraniana, sino tambi茅n por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que igualmente declar贸 que no iba a suministrar un reemplazo para el destruido carro de combate.Mientras tanto, se discuti贸 ampliamente c贸mo el Ej茅rcito ruso destruy贸 un tanque que durante d茅cadas fue considerado uno de los m谩s protegidos del mundo. Un nuevo video tomado desde un dron parece responder a esta pregunta. Cabe destacar, que hay dos hechos clave que demuestran que la localizaci贸n de estas im谩genes es la misma de la primera grabaci贸n conocida. En el primer video, adem谩s del Challenger 2 incinerado, cerca del carro de combate brit谩nico hay varios veh铆culos y un tanque T-64 a cierta distancia por delante tambi茅n destruidos. En la nueva grabaci贸n, la ubicaci贸n de los equipos eliminados es id茅ntica.Mientras tanto, las im谩genes, ampliamente examinadas por el momento, llaman la atenci贸n no solo por la cantidad de equipos neutralizados durante un nuevo intento de las FFAA de Ucrania de avanzar sobre las posiciones rusas, sino por el arma que provoc贸 la 茅pica detonaci贸n del tanque "m谩s protegido" en el video. La mayor铆a de las opiniones apuntan a que ha sido un arma antitanque de dise帽o sovi茅tico: el Kornet.Desarrollado en las d茅cadas de 1980 y 1990 y puesto en servicio por primera vez en el Ej茅rcito ruso en 1998, el Kornet es un sistema port谩til de misiles antitanque guiados que se ha producido en grandes cantidades. Fue dise帽ado espec铆ficamente para enfrentarse a los carros de combate de tercera generaci贸n de la OTAN, como el Leopard 2, el Challenger 2 y el Abrams. En el arsenal ruso, el Kornet es el 煤nico de armas de su tipo con bajas confirmadas de casi todos los tanques occidentales. Los primeros fueron los tanques israel铆es Merkava de diversas modificaciones, incluido el m谩s moderno Mk4 durante la invasi贸n del L铆bano en 2006 y despu茅s, fueron los M1A1 Abrams y los Leopard 2A4 alcanzados en Irak y Siria.El 煤ltimo que queda en cola a la espera de su misil Kornet es el tanque franc茅s Leclerc. Mitos desmentidosNo se descarta que el tanque fuera alanzado por el impacto de la artiller铆a rusa, que lo inmoviliz贸 antes de quedar completamente destruido por el misil. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa brit谩nico inicialmente declar贸 que el carro de combate hab铆a sido destruido especialmente por dicho m茅todo con dos impactos consecutivos en el veh铆culo, aunque estas afirmaciones fueron desmentidas por las im谩genes publicadas posteriormente.El art铆culo de Military Watch destaca que seg煤n algunos informes de los medios de comunicaci贸n estatales brit谩nicos, esto era la aeronave no tripulada rusa Lancet que fue el responsable del ataque, aunque la suposici贸n tambi茅n fue desmentida por las nuevas im谩genes. De acuerdo con el punto de vista del portal militar, "afirmar que un ataque de artiller铆a destruy贸 el veh铆culo ser铆a menos da帽铆no para la reputaci贸n del programa Challenger 2 que admitir que son vulnerables a los misiles antitanque guiados rusos"."El Challenger 2 es notablemente m谩s lento, tiene un ca帽贸n menos potente y dispone de controles de fuego menos avanzados que los tanques estadounidenses y alemanes de gama alta, y se promociona principalmente por el grado de protecci贸n del blindaje del que goza. Esto hace que su aparente penetraci贸n frontal y su destrucci贸n perjudiquen especialmente su reputaci贸n", a帽ade la publicaci贸n.Una cosa parece ser casi segura: con la alta probabilidad, el acorde final en la existencia de este veh铆culo lo dio el arma antitanque rusa. Su chorro acumulativo penetr贸 en el complicado blindaje brit谩nico e incendi贸 el tanque desde el interior y la suerte de la tripulaci贸n no pudo ser confirmada, aunque fuentes ucranianas informan que fueron salvados. Sin embargo, estas declaraciones tambi茅n pueden cuestionarse, al igual que las anteriores afirmaciones sobre la destrucci贸n del tanque. Por ejemplo, la publicaci贸n del medio estadounidese Forbes subrayaba que, tras ser alcanzado el Challenger 2, su torreta permaneci贸 en su sitio, lo que el medio consideraba un buen indicio de la situaci贸n. "El video del lunes [el 4 de septiembre] del Challenger 2 en llamas pone ir贸nicamente de relieve la capacidad de supervivencia de los tanques", se declar贸 en el texto.As铆, las 煤ltimas im谩genes muestran que la torreta del Challenger 2 qued贸 gravemente da帽ada y fue arrancada de su lugar (aunque cabe destacar que no sali贸 volando), lo que significa que el tanque fue completamente destruido desde el interior, contrariamente a lo que deseaban los medios de comunicaci贸n occidentales.

https://sputniknews.lat/20230905/rusia-destruye-por-primera-vez-un-tanque-britanico-challenger-2-en-ucrania--video-1143382865.html

https://sputniknews.lat/20230610/descubre-que-es-el-misil-antitanque-ruso-kornet-y-por-que-es-tan-peligroso-en-combate--video-foto-1140421824.html

https://sputniknews.lat/20230818/lo-tanques-britanicos-challenger-2-tendrian-serios-problemas-en-el-campo-de-batalla-1142764744.html

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃摪 suministro de armas a ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto, ucrania, otan, challenger 2, kornet, rusia, 馃實 europa, reino unido