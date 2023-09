https://sputniknews.lat/20230930/los-errores-de-zelenski-podrian-alejar-a-sus-aliados--1144253497.html

"Los errores de Zelenski podrían alejar a sus aliados"

"Los errores de Zelenski podrían alejar a sus aliados"

Así titula el diario británico 'The Telegraph' un artículo cuestionando lo que tildan de estrategia "confrontativa" del Gobierno de Volodímir Zelenski hacia... 30.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-30T02:24+0000

2023-09-30T02:24+0000

2023-09-30T02:24+0000

defensa

polonia

ucrania

onu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

volodímir zelenski

otan

jake sullivan

la india

organización mundial del comercio (omc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1a/1144130573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ab66dee71a301ef4a7a0e36b222131a.jpg

La nota sugiere que el ucraniano es un gran pueblo, pero con una actual élite política que no está a su altura. Y si bien destaca la gran calidez de sus ciudadanos, también advierte que esa cualidad "ha estado curiosamente ausente en las discusiones diplomáticas" lideradas por Kiev, que se ha mostrado hostil y desagradecido con sus aliados y patrocinadores.En ese sentido, y aludiendo a la reciente demanda interpuesta por Ucrania contra Polonia, Hungría y Eslovaquia ante la Organización Mundial del Comercio en protesta de la prohibición a la venta de sus cereales en esos países, The Telegraph afirma que Zelenski está "más interesado en buscar peleas con los aliados de su nación" mientras sus ciudadanos pelean en el campo de batalla."Zelenski está bajo un creciente escrutinio por lo que algunos ven como una falta de gratitud. No hace mucho tiempo, Ben Wallace, entonces secretario de Defensa británico, expresó que Ucrania debería mostrar cierta gratitud [por toda la ayuda de la OTAN]", recuerda el diario. "Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se hizo eco públicamente de esto. Los comentarios hechos por uno de los asesores de Zelenski sobre el 'potencial intelectual débil' de la India tampoco han sido olvidados fácilmente en un país de 1.000 millones y medio de habitantes", agrega.El artículo señala que los recientes ataques contra Varsovia y otros países europeos por parte de Ucrania, a los que tilda de errores flagrantes, especialmente los concernientes a lo que llama la "imprudente disputa comercial" por su cereal, han dejado a muchos ciudadanos de Ucrania "sintiéndose traicionados".El artículo observa que Zelenski ha decidido ponerse del lado de los magnates ucranianos de los cereales en lugar de entablar un diálogo constructivo, ante lo que ha optado por la confrontación pública.El medio británico agrega que si esta postura persiste, los países que ya soportan una carga significativa de apoyo a Ucrania podrían reconsiderar sus posiciones. El exasesor de la presidencia ucraniana Alexéi Arestovich ha dicho que el país europeo está entrando en una espiral política autodestructiva.De acuerdo a The Telegraph, es comprensible que los dirigentes ucranianos se encuentren bajo una inmensa tensión, tras el fracaso de la muy publicitada contraofensiva de verano financiado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero afirman que la seguidilla de errores diplomáticos por parte de Kiev "es alarmante y podría debilitar el apoyo de los aliados que han pagado un alto precio en ayuda, armas y daños económicos".

https://sputniknews.lat/20230929/ucrania-protagoniza-cuatro-desastres-diplomaticos-en-una-semana-1144214910.html

https://sputniknews.lat/20230928/polonia-rechaza-la-idea-de-levantar-el-veto-al-grano-ucraniano-1144190841.html

polonia

ucrania

la india

eeuu

hungría

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, ucrania, onu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, otan, jake sullivan, la india, organización mundial del comercio (omc), eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania, hungría, eslovaquia