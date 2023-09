https://sputniknews.lat/20230929/ucrania-protagoniza-cuatro-desastres-diplomaticos-en-una-semana-1144214910.html

"Ucrania protagoniza cuatro desastres diplomáticos en una semana"

"Ucrania protagoniza cuatro desastres diplomáticos en una semana"

Así titula la revista estadounidense 'Newsweek' un artículo que repasa una serie de escándalos y contratiempos sufridos por Kiev en los últimos días, desde la... 29.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-29T01:58+0000

2023-09-29T01:58+0000

2023-09-29T01:58+0000

internacional

ucrania

canadá

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

neonazismo

volodímir zelenski

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1b/1144148510_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c7f8fcea7a02a33e8bcd0794d88f75de.jpg

Newsweek, que afirma que Ucrania viene sufriendo "complicaciones diplomáticas" en el ultimo tiempo, señala que el primer desastre de Kiev fue el relacionado con el homenaje celebrado el pasado viernes 22 de septiembre en la Cámara baja de Canadá.En la ceremonia, que contó con la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau y el propio presidente ucraniano Volodímir Zelenski, se ovacionó a Yaroslav Hunka, un ciudadano del país europeo de 98 años que fue llevado al recinto y presentado como un héroe que peleó contra el bando soviético en la Segunda Guerra Mundial.El problema es que Hunka, que reside desde hace décadas en Canadá y hasta logró la ciudadanía del país norteamericano, fue miembro de la 14ª División de Granaderos Waffen-SS, unidad de voluntarios ucranianos nazis implicada en la matanza de judíos y otras minorías. El homenaje provocó la protesta de organizaciones como B’nai Brith Canada y los Amigos del Centro Simon-Wiesenthal, así como la condena internacional de numerosos gobiernos, incluyendo el de Rusia, con el incidente volviendo a poner en el centro de atención los vínculos neonazis del actual Gobierno ucraniano.La revista estadounidense también menciona los recientes choques entre Kiev y Varsovia como pruebas adicionales del mal momento que atraviesa Ucrania en el plano internacional, sumado al rotundo fracaso de su contraofensiva de verano, que hasta los propios funcionarios de EEUU reconocieron que no obtuvo los resultados esperados."Zelenski ha estado enfrentando problemas más cerca de casa a medida que la disputa con Polonia se profundizó cuando Varsovia dijo que no suspendería una prohibición de la UE sobre los productos agrícolas ucranianos que Bruselas había impuesto para proteger a los agricultores europeos", señala la publicación periodística. "Ucrania presentó una demanda contra Polonia, así como contra Eslovaquia y Hungría, pero el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusó a Zelenski de insultar a Polonia al decirle a la Asamblea General de las Naciones Unidas cómo algunos de los aliados de Kiev están haciendo un teatro político. Morawiecki también dijo que Varsovia ya no transferiría armas a Ucrania", resume el artículo.La nota señala que Zelenski pareció intentar bajar la tensión con el Gobierno de Andrzej Duda, uno de sus principales socios europeos, al entregar premios a dos voluntarios humanitarios polacos, pero que esta acción se vio empañada luego de que expertos polacos concluyeran, según consignó el diario local Rzeczpospolita, que el ataque con un misil a una instalación de cereales en la ciudad de Przewodow en noviembre pasado había sido responsabilidad de Ucrania.Kiev negó haber estado detrás del episodio, presumiblemente llevado a cabo involuntariamente, pero la revista estadounidense señala que el Gobierno de Zelenski se ha negado a cooperar con la investigación que realizan las autoridades del país.Por último, Newsweek afirma que hay otro problema en el horizonte para Ucrania con las nuevas revelaciones sobre el atentado terrorista contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, llevados adelante en el mar Báltico el 26 de septiembre de 2022.Luego que el New York Times revelara en marzo pasado que el sabotaje, según fuentes de inteligencia de EEUU, había sido responsabilidad de un grupo proucraniano, el periódico alemán Zeit informó este martes 26 de septiembre de 2023 que el Gobierno de Olaf Scholz se encuentra investigando a un empresario ucraniano que creen estuvo detrás del ataque a la infraestructura rusoalemana, nuevamente llevando la pista de la autoría del atentado a los centros de poder de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230927/fue-una-verguenza-en-canada-acuerdan-condenar-el-nazismo-en-todas-sus-formas-1144145191.html

https://sputniknews.lat/20230920/polonia-profundiza-su-distanciamiento-con-kiev-tenemos-que-velar-por-nuestros-intereses-1143928120.html

https://sputniknews.lat/20230927/nord-stream-1-y-2-un-ano-del-mayor-atentado-terrorista-de-los-ultimos-tiempos-1144131851.html

ucrania

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, canadá, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, neonazismo, volodímir zelenski, eeuu