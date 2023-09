https://sputniknews.lat/20230926/polonia-confirma-que-el-misil-caido-en-su-territorio-era-ucraniano-1144118342.html

Polonia confirma que el misil caído en su territorio era ucraniano

La investigación determinó que el misil que cayó en territorio polaco en 2022 y mató a dos personas pertenecía a las fuerzas ucranianas, reporta el diario... 26.09.2023, Sputnik Mundo

Los investigadores establecieron que un misil S-300 tipo 5B55 cayó en la localidad polaca de Przewodów. La Fiscalía también conoce el lugar del lanzamiento. Los medios de comunicación polacos escribieron que el 15 de noviembre de 2022, las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas lanzaron al menos dos misiles para aumentar la efectividad. Así, un proyectil dio en el blanco, mientras que otro "voló más al vacío"."Este misil tiene un alcance de 75 a 90 kilómetros. En aquel momento, las posiciones rusas estaban en un lugar desde el cual ningún misil ruso habría alcanzado Przewodów", señala la nota. Se agrega que Kiev sigue negando que el misil fuera suyo, pero se niega a entregar a Varsovia cualquier material sobre el incidente.Caída de misiles en Polonia en noviembre de 2022El 15 de noviembre, tras un ataque masivo por parte de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana, se produjeron explosiones en la ciudad polaca de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Exteriores de Polonia declaró sin investigaciones previas que los misiles eran de fabricación rusa. Desde la Cancillería rusa aclararon que el 15 de noviembre no se atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, culpó inmediatamente a Rusia y pidió a Occidente que interviniera: "El terror no se limita a nuestras fronteras estatales. Misiles rusos alcanzaron Polonia, territorio de nuestro país amigo". Desde el Ministerio de Defensa estonio afirmaron en la red social X (antes Twitter) que estaba preparado para "defender cada centímetro del territorio de la OTAN". La República Checa y Eslovaquia también condenaron el "ataque a Polonia".Después de este incidente, los medios occidentales empezaron a culpar a Rusia de lo ocurrido, siguiendo las palabras del mandatario ucraniano. Pero sus declaraciones fueron posteriormente desmentidas no solo por la OTAN, sino también por el propio Gobierno polaco. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, declaró que el bloque no vio señales de que Rusia esté preparando un ataque contra la OTAN. Indicó que, según el análisis preliminar, "lo más probable es que el incidente haya sido causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para proteger el territorio de Ucrania de un ataque con proyectiles rusos".Mientras tanto, el 25 de septiembre, los restos de un misil S-300 cayeron en la localidad de Kitscani, en Transnistria, informaron las autoridades locales. Señalaron que el proyectil cayó en un huerto y no hubo víctimas ni daños. El 29 de diciembre, desde el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informaron sobre un misil que cayó en la región de Brest, a 25 km de la frontera con Ucrania. El 5 de diciembre, los medios de comunicación moldavos informaron de la caída de un misil en el territorio del país y publicaron fotos del lugar. Las imágenes muestran un objeto que parece una etapa superior de un misil S-300.

