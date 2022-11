https://sputniknews.lat/20221116/la-otan-no-considera-que-rusia-este-preparando-un-ataque-contra-la-alianza--1132490515.html

La OTAN no considera que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza

La OTAN no considera que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza

MOSCÚ (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) carece de pruebas de que el misil caído en Polonia fuera un ataque intencionado... 16.11.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la OTAN indicó que, según el análisis preliminar de la Alianza, "lo más probable es que el incidente haya sido causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para proteger el territorio de Ucrania de un ataque con proyectiles rusos".Para esclarecer todas las circunstancias, enfatizó, "hay que esperar los resultados de la investigación en curso". Agregó también que la Alianza no ve ningún indicio de que Rusia esté preparando una acción militar contra la OTAN. "No hay indicios de que Rusia esté tramando una acción militar contra la OTAN", comunicó Stoltenberg.Además, Alemania y la OTAN no tienen previsto introducir una zona de exclusión aérea en Ucrania, declaró el portavoz adjunto del Gobierno alemán Wolfgang Buchner.Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre por la noche que dos cohetes se habían estrellado en territorio polaco, en la voivodía de Lubelskie, en la frontera con Ucrania. Dicho incidente causó la muerte de dos personas. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco se adelantó a las investigaciones y aseguró que el misil que cayó en Polonia era de fabricación rusa. Aunque el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que Varsovia no tenía información exacta sobre los cohetes que habían caído en el territorio de la República.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que el 15 de noviembre no se atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".

