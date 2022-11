https://sputniknews.lat/20221116/polonia-afirma-que-no-posee-informacion-exacta-de-los-misiles-que-cayeron-en-su-territorio-1132471939.html

Polonia afirma que no posee información exacta de los misiles que cayeron en su territorio

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirma que todavía no posee la información exacta sobre los misiles que cayeron en su territorio o qué país pertenecen... 16.11.2022, Sputnik Mundo

Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre por la noche de que dos cohetes habían caído supuestamente en territorio polaco —en la frontera con Ucrania—, que se llevaron la vida de dos personas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la república dijo que el misil que cayó en Polonia era de fabricación rusa. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, no hubo ataques contra objetivos cercanos a la frontera estatal ucraniana-polaca, y las fotos publicadas de algunos restos no tienen nada que ver con armas rusas. Todas las declaraciones de los medios de comunicación polacos sobre el supuesto derribo de misiles "rusos" son una provocación deliberada para agravar la situación, reiteró el Ministerio de Defensa de Rusia. El experto militar Alexéi Leónkov declaró que los misiles de crucero rusos no podrían haber alcanzado el territorio de Polonia, pero sí los misiles ucranianos del sistema S-300: ya ha habido ejemplos de este tipo, como el de Ucrania que ha alcanzado sus propios edificios residenciales con misiles antiaéreos. El Pentágono dijo a su vez que en la situación con la supuesta caída de misiles en Polonia tiene la intención de no basarse en la especulación sino en los hechos, para cuyo esclarecimiento hay suficiente oportunidad. Al mismo tiempo, el Pentágono no hablará de la aplicabilidad del artículo 5 de la Carta de la OTAN hasta que se disponga de los hechos, dijo el portavoz militar Patrick Ryder. El artículo dice: las partes contratantes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte se consideraría un ataque contra ellas en su conjunto.

