Occidente a Zelenski: entre palmaditas en la espalda, y dejarlo tirado en cualquier momento

Occidente a Zelenski: entre palmaditas en la espalda, y dejarlo tirado en cualquier momento

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Kiev donde se reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Entre Judas y Poncio PilatosDicen los medios occidentales, los mismos que no dejan de soltar noticias falsas, y donde sus países censuran a medios que se aparten del relato oficial, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha viajado por sorpresa a Kiev. Por cierto, un viaje que ha tenido lugar este jueves.Esos mismos medios occidentales dicen cosas como que "La OTAN sorprende irrumpiendo en Ucrania en un momento clave". Entonces, claro, cuando uno escucha las palabras del mismísimo Stoltenberg, entiende dos cosas: que miente de forma descarada, y que todos los medios que difunden su relato, se suben al carro con titulares de antología. Y es que, con semejantes prédicas como las del jefe de la OTAN, no queda mucho espacio, ni para la verdad, ni para el análisis riguroso.En su rueda de prensa conjunta con Zelenski, Stolotenberg soltó: "Cada metro que recuperan las fuerzas ucranianas es un metro que pierde Rusia. Y hay un marcado contraste, los ucranianos están luchando por sus familias, su futuro, su libertad. Moscú lucha por sus delirios imperiales".Y lo dice el jefe de la OTAN, que es la que verdaderamente tiene delirios imperiales, al no haber cumplido ninguno de sus compromisos asumidos, con la Unión Soviética primero, y con Rusia después, como su sucesora. Y alguien lo duda, que venga alguien y explique si las cinco oleadas de expansión de la OTAN, y sus constantes intentos de cercar a Rusia, no son delirios imperialistas.Que alguien explique, de paso, si este conflicto entre Rusia y Ucrania, que en realidad es una guerra solapada que Occidente está peleando contra Rusia, con Ucrania como agente proxy, tal como lo han dicho más de una vez las autoridades rusas, no son delirios imperialistas.Tras esas palabras de Stoltenberg, asomó el líder del régimen de Kiev. "Hoy ya es una conversación de facto entre aliados y cuestión de tiempo que Ucrania se convierta en miembro de pleno derecho de la Alianza. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue ese momento", dijo Zelenski. Asimismo, Stoltenberg apoyó la "fórmula de paz" de Zelenski, esa de los famosos 10 puntos, y que, entre otras cosas, pretende que las fronteras de Ucrania vuelvan a ser las de 1991, y delirios por el estilo. El mandamás de la alianza atlántica reiteró su promesa de apoyar a Ucrania "todo el tiempo que haga falta".En este punto, hay que tener en cuenta que a finales de septiembre del año pasado, Zelenski anunció una solicitud acelerada de ingreso en la OTAN. En tanto, en julio de este año en la cumbre celebrada en Vilna, los países del bloque militar aprobaron un paquete de apoyo plurianual para Ucrania que constaba de tres puntos: un plan de asistencia para compatibilizar las Fuerzas Armadas con los estándares de la OTAN; la creación de un consejo Ucrania–OTAN; y la confirmación del derecho de Ucrania a ingresar en la alianza sin el cumplimiento previo de un plan de acción para lograr la adhesión. Sin embargo, nunca se esbozó ningún calendario para la adhesión, en la que insistía Kiev, ni se establecieron las condiciones que debían cumplirse para recibir una invitación oficial.El Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, califica las declaraciones de Stoltenberg como una escena más del teatro del esperpento. "Stoltenberg llega a Ucrania mintiendo a un país para que haga la guerra que ellos no quieren hacer. Les prometen que van a entrar en la OTAN, cuando todo el mundo sabe, cualquier analista que sepa un poquito de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, que eso es absolutamente imposible", apunta Fernández Riquelme.Houston, tenemos un problemaPero al mismo tiempo, pasan otras cosas que no deberían tranquilizar para nada, ni a Stoltenberg, ni a Zelenski. Y es que el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, pasa el testigo de su cargo a su sucesor. Una situación que no podría llegar en un momento más precario, en el que Occidente da señales de quedarse sin armas –y sin paciencia– con Ucrania, según el medio estadounidense Politico.El medio abunda que, como principal asesor militar del presidente, Milley ha intervenido en todas las decisiones importantes en el conflicto de Ucrania, desde qué armas enviar a Kiev hasta cómo entrenar mejor a sus fuerzas. Tiene una relación de larga data con el general ucraniano Valeri Zaluzhnyi, comandante de las fuerzas armadas de Ucrania, así como con otros jefes de defensa de todo el mundo.Él y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, un ex general de cuatro estrellas, han liderado la iniciativa para movilizar a Occidente para que apoye a Ucrania con armas y equipos modernos. Pero el conflicto está lejos de terminar y Milley le está dejando a su sucesor, el general de la Fuerza Aérea Charles Quinton Brown, una serie de desafíos, según Politico. Señala que mientras las fuerzas ucranianas presionan para intentar avanzar antes de la llegada del invierno, existe una creciente sensación en Washington y Europa de que Occidente puede estar cansado de la lucha.En EEUU, los republicanos de línea dura se oponen a enviar ayuda adicional. Al otro lado del Atlántico, Polonia dijo recientemente que no podía enviar más armas a Ucrania en el corto plazo, y funcionarios franceses también insinuaron que el país pronto también llegaría a ese punto.

