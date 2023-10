https://sputniknews.lat/20231001/kiev-recibio-80000-millones-de-euros-en-ayuda-de-la-ue-en-2022-1144297743.html

Kiev recibió ayuda de la UE por 80.000 millones de euros en 2022

Kiev recibió ayuda de la UE por 80.000 millones de euros en 2022

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea destinó 80.000 millones de euros (unos 84.500 millones de dólares) para Ucrania el año pasado, de los cuales 25.000 millones... 01.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-01T19:50+0000

2023-10-01T19:50+0000

2023-10-01T20:05+0000

economía

📰 suministro de armas a ucrania

política

seguridad

josep borrell

ucrania

unión europea (ue)

viktor orban

budapest

comisión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/14/1127038985_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_a98180bab060a4804abf6f74ab8a8017.jpg

La víspera, el diplomático visitó la ciudad de Odesa y este domingo 1 de octubre llegó a la capital ucraniana, Kiev, donde se reunió con el presidente del país, Volodímir Zelenski, el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, y el nuevo ministro de Defensa, Rustem Umérov. Sin embargo, cada vez hay más voces críticas que ponen en duda la financiación a Ucrania. Los malos resultados en el campo de batalla de parte del Ejército ucraniano y la necesidad de los gobiernos de la región de recortar fondos destinados a Bruselas están en el centro de la pérdida de apoyo del proyecto de envío de dinero ilimitado a Kiev.Recientemente, el jefe de la oficina del primer ministro húngaro, Gergely Gulyás, afirmó que Kiev no percibirá la ayuda financiera de la Unión Europea hasta que Budapest reciba lo que le corresponde de los fondos europeos, ya que es necesario un apoyo unánime para modificar el presupuesto comunitario. El funcionario agregó que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la alianza multinacional, ha estado abusando de sus poderes y retrasando "absurdamente y enojosamente" el pago a Hungría de dinero procedente de fondos de la UE, con pretextos "espurios".A su vez, el primer ministro húngaro, Víktor Orban, admitió que parte del dinero que Bruselas debería pagar a Budapest ya se había entregado a Kiev."Puede que parte del dinero ya esté en Ucrania. Cuando no hay fondos para dar a Ucrania en las cantidades acordadas anteriormente, y al mismo tiempo se promete dar otros nuevos, y hay alguien que no recibió el dinero, es razonable suponer que el presupuesto ya se había agotado", consideró el mandatario húngaro.En opinión de Orban, la Comisión Europea sigue bloqueando los fondos porque quiere influir en la postura de Hungría sobre la crisis ucraniana, la migración y la educación sexual, pero Budapest no tiene intención de cambiar su punto de vista sobre estas cuestiones, que considera fundamentales.La Unión Europea ha congelado más de 6.000 millones de euros destinados a Hungría, alegando el incumplimiento de los requisitos de lucha contra la corrupción, aumento de la transparencia en la contratación pública y refuerzo de la independencia del poder judicial.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que brindan armamento al país vecino. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

https://sputniknews.lat/20230922/un-gasto-sin-fin-congresista-insta-a-dejar-de-malgastar-dinero-en-ucrania-y-centrarse-en-eeuu-1144006100.html

https://sputniknews.lat/20230830/el-fracaso-de-la-contraofensiva-y-costos-desorbitantes-estancan-la-financiacion-de-la-ue-a-ucrania-1143155641.html

ucrania

unión europea (ue)

budapest

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, política, seguridad, josep borrell, ucrania, unión europea (ue), viktor orban, budapest, comisión europea