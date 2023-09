Hungría insta a no dar a Ucrania "ni un céntimo" del presupuesto de la UE

https://sputniknews.lat/20230929/hungria-insta-a-no-dar-a-ucrania-ni-un-centimo-del-presupuesto-de-la-ue-1144228326.html

Kiev no percibirá la ayuda financiera de la Unión Europea hasta que Budapest reciba lo que le corresponde de los fondos europeos, ya que es necesario un apoyo... 29.09.2023

El funcionario agregó que la Comisión Europea ha estado abusando de sus poderes y retrasando "absurdamente y enojosamente" el pago a Hungría de dinero procedente de fondos de la UE con pretextos "espurios".A su vez, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, admitió que parte del dinero que Bruselas debería pagar a Budapest ya se había entregado a Kiev.El primer ministro precisó que Bruselas debe a Hungría "más de tres mil millones de euros" porque Budapest "pagó todo lo que había que pagar" y en términos del presupuesto húngaro, se trata de "una cantidad significativa", subrayó.En opinión de Orban, la Comisión Europea sigue bloqueando los fondos porque quiere influir en la postura de Hungría sobre la crisis ucraniana, la migración y la educación sexual, pero Budapest no tiene intención de cambiar su punto de vista sobre estas cuestiones, que considera fundamentales.La Unión Europea ha congelado más de 6.000 millones de euros destinados a Hungría, alegando el incumplimiento de los requisitos de lucha contra la corrupción, aumento de la transparencia en la contratación pública y refuerzo de la independencia del poder judicial.Anteriormente, la jefa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, comentó que la CE había revisado el presupuesto plurianual de la UE para el periodo de 2024 a 2027 y había propuesto a los países aumentarlo en 66.000 millones de euros para ayudar a Ucrania. De esta cantidad, se proponen 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para los próximos cuatro años en concepto de ayuda financiera a Kiev. Viktor Orban criticó este proyecto, calificándolo de "frívolo", ya que "no se sabe a dónde fue a parar" el dinero entregado anteriormente a Kiev.Hungría, que integra la Unión Europea, ha criticado en numerosas ocasiones las sanciones antirrusas y el apoyo incondicional de Ucrania, advirtiendo que esas medidas afectan gravemente a las economías de todo el bloque comunitario, debilitan a los países europeos y no consiguen su objetivo de debilitar a Moscú.

