Soberanía, no patrones: legisladores latinos explican la necesidad de fortalecer lazos con Rusia

Varios legisladores latinoamericanos compartieron con Sputnik sus puntos de vista sobre la importancia de los lazos de la región con Rusia durante la... 01.10.2023, Sputnik Mundo

"EEUU y sus agencias de intervención han puesto en duda la posibilidad de consagrar nuestra soberanía"El acercamiento entre Rusia y América Latina "es fundamental" para lograr que la soberanía "se implemente de manera muy efectiva en nuestros países", aseguró a Sputnik el diputado electo mexicano Antonio Attolini Murra. Attolini Murra agregó que un mundo multipolar "es un mundo que garantiza la viabilidad política" para el continente."Es fundamental para la supervivencia de los pueblos libres del mundo que exista una manera distinta de entender el desarrollo que no sea la del despojo y la explotación que el Occidente colectivo ha establecido particularmente en nuestro continente por los recursos naturales estratégicos", destacó.En cuanto a la importancia de la reunión, el funcionario comentó que los Parlamentos son la máxima expresión de soberanía de un pueblo "que ha decidido vivir en democracia y que se ha dado reglas y procedimientos para poder resolver de manera pacífica sus problemas". "Debemos venir a conocer lo que nos ofrece Rusia, una potencia mundial"El mundo está viviendo "una revolución" en lo que respecta a los temas de multipolaridad y los mecanismos alternativos de comercio internacional, aseguró a Sputnik la congresista peruana Silvia María Monteza Facho, expresidenta de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas del Legislativo peruano. Resumió que para los parlamentarios ha sido muy importante esta reunión, y que sacaron muchas experiencias para transmitir a los legisladores en Perú."Bolivia tiene una política de tener socios estratégicos, no patrones"Es crucial que los países de América Latina y otros Estados como Rusia puedan establecer relaciones de cooperación mutua que permitan el desarrollo de los países, afirmó el diputado nacional de Bolivia, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Al Yabhat Yujra Santos.Yabhat Yujra Santos destacó asimismo que el país latinoamericano "tiene una política clara de tener socios estratégicos, no patrones". Así, en su opinión, se define la cooperación sana y mutua entre Rusia y Bolivia, cuyo fortalecimiento podrá desarrollar diferentes industrias como la de energía o de litio.En cuanto a la visión mediática que tiene el mundo de Rusia, es errónea, considera el diputado.En conclusión, enfatizó que este tipo de encuentros y la participación masiva de los países de América Latina representan la amistad y los vínculos con Rusia que hoy se profundizan.

