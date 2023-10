https://sputniknews.lat/20231001/un-camion-con-amoniaco-se-estrello-en-illinois-y-produjo-5-muertos--1144277827.html

Un camión con amoniaco se estrelló en Illinois y provocó la muerte de 5 personas

Un camión con amoniaco se estrelló en Illinois y provocó la muerte de 5 personas

El accidente se produjo la noche del viernes 29 de septiembre, derramando casi 14.000 litros de la sustancia tóxica. 01.10.2023, Sputnik Mundo

La forense Kim Rhodes, del condado de Effingham, le dijo a la agencia AP que entre las cinco víctimas fatales se encontraban dos menores de 12 años, además de un adulto, familiar de los niños, y otros dos conductores mayores de edad que no eran residentes del estado.Además, informó que otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas en avión a hospitales para ser atendidas médicamente.El accidente provocó también la evacuación de alrededor de 500 residentes de la zona en un radio de 1,6 kilómetros, luego de que se formó una gran nuble de amoniaco en el aire.Aunque esta sustancia no es un veneno y no causa daños a largo plazo en seres vivos, su exposición a él, incluso en pequeñas cantidades, provoca una fuerte irritación en pulmones, ojos y garganta.Las autoridades locales dijeron que ya están investigando la causa del accidente, mientras el derrame fue reparado de manera parcial.

