Erdogan dice que Turquía ya no espera nada de la Unión Europea

Erdogan dice que Turquía ya no espera nada de la Unión Europea

Turquía ha cumplido todas las promesas que hizo a la Unión Europea, mientras esperaba a sus puertas desde hace 60 años, declaró este domingo 1 de octubre el... 02.10.2023

"Si la UE no corrige sus errores", especialmente en materia de visados, que utiliza como "sanción velada" contra el país, "perderá el derecho a esperar cualquier cosa de Turquía", declaró el presidente durante su discurso ante la Gran Asamblea Nacional, pronunciado con motivo de la inauguración del nuevo año legislativo, según consignan medios locales.El líder turco subrayó que "las recientes decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron la gota que colmó el vaso. Los miembros de las organizaciones terroristas y sus partidarios, que se sienten alentados por esta decisión, no deben alegrarse en vano", advirtió.A finales de septiembre, el tribunal internacional acusó a Turquía de violar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y pidió a la república que reformara su legislación antiterrorista."El último golpe del terrorismo"Este domingo 1 de octubre dos policías resultaron heridos en un ataque cerca de la sede del Ministerio del Interior, en Ankara.Respecto a estos acontecimientos, Erdogan señaló que "los terroristas que intentan destruir la paz y la seguridad en Turquía nunca tendrán éxito".El presidente indicó que el atentado de este primer día de octubre, en el que dos sospechosos fueron neutralizados gracias a la oportuna intervención de la policía, fue "el último golpe del terrorismo".Nueva constituciónEntre otros temas, Erdogan abordó en su discurso la promulgación de una nueva carta magna para la república. Según el mandatario, esta medida debería ser una prioridad para el parlamento turco."Invito a todos los partidos, [...] a todos los parlamentarios, a todas las clases sociales, a todos los que tengan una opinión y una propuesta sobre este tema, a participar de nuestro llamado a una nueva constitución con un entendimiento constructivo", declaró.La actual carta magna de Turquía fue aprobada después del golpe militar de 1980. Desde entonces ha sufrido numerosos cambios. Según el presidente turco, el documento vigente no refleja la realidad actual de la república.

