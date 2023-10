https://sputniknews.lat/20231002/ernesto-samper-critica-las-sanciones-unilaterales-son-una-globalizacion-del-miedo--1144324549.html

Ernesto Samper critica las sanciones unilaterales: "Son una globalización del miedo"

Ernesto Samper critica las sanciones unilaterales: "Son una globalización del miedo"

Es necesario que la región de América Latina avance en los procesos de desdolarización en las transacciones comerciales, consideró el expresidente colombiano... 02.10.2023

"Aquí planteamos como planteamiento de fondo la desdolarización", dijo Samper en declaraciones a Sputnik al finalizar el IX Encuentro del Grupo de Puebla.En la declaración final de su IX Encuentro oficial, el Grupo de Puebla, un grupo de más de 200 dirigentes, académicos y activistas progresistas de América Latina entre los que se encuentran los expresidentes Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; Martín Torrijos, de Panamá, entre otros, respaldaron el rol de Brasil en los BRICS, una alianza que, consideraron, "ha reafirmado su compromiso con el multilateralismo, y en contra de la oposición a las sanciones unilaterales y de las barreras comerciales"."Los BRICS han puesto énfasis en la utilización de monedas nacionales para transacciones financieras junto a su rechazo a la dependencia del dólar", se señala en la declaración final del IX Encuentro del Grupo de Puebla, en el que participaron dirigentes como la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el canciller cubano, Bruno Rodríguez y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo."Desdolarizar la economía significa que, en vez de utilizar una única moneda para intercambio, se utilice una canasta de monedas como lo están proponiendo Lula Da Silva, los BRICS y varias regiones de Europa", se agrega el documento final del encuentro.Los dirigentes aclararon, sin embargo, que la propuesta de desdolarización está siendo manipulada mediáticamente en Ecuador para afectar la campaña electoral, haciendo creer que desdolarizar significa que las economías nacionales que utilizan el dólar como moneda nacional lo abandonen.Vientos progresistas En declaraciones a Sputnik, el expresidente Samper aseguró que la celebración del encuentro de los líderes progresistas es importante en estos momentos como parte de los esfuerzos para detener a una derecha en América Latina que está creciendo de "manera ilícita"."Tenemos que rechazar es crecimiento de la derecha porque no es crecimiento lícito; es un crecimiento a través de procesos de acumulación de capital, de falta de representación", dijo el exmandatario colombiano, coordinador del Grupo de Puebla."La región está muy dinámica; soplan vientos progresistas en la región; se están viviendo cambios importantes; está desembarcando aquí la derecha europea. Lo está tratando de hacer a través de México, entonces tenemos que rechazar es crecimiento de la derecha porque no es crecimiento lícito", afirmó el también secretario general de la Unasur.En su declaración final, el Grupo advierte el crecimiento en Latinoamérica de una derecha "antidemocrática que avanza, sin embargo, democráticamente, con esa vieja ideología, el fascismo, que consiste en dividir entre "amigos y enemigos", y cuyas posturas en contra del progresismo ponen en riesgo el pluralismo".Los dirigentes progresistas que participaron en el encuentro expresaron su preocupación por lo que está sucediendo en Argentina donde, dijeron, "crecen candidaturas de ultraderecha que, en nombre de la libertad y la democracia, prometen suprimir a los opositores como si fueran enemigos, acabar con las instituciones y suprimir los derechos conquistados por la ciudadanía durante décadas".También denunciaron los intentos "de sabotear la transición" al nuevo gobierno electo en Guatemala, liderado por el presidente Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, elegidos en las elecciones del 20 de agosto.Asimismo, confiaron en que el proceso electoral en marcha en Ecuador, y que culminará en una segunda vuelta el 15 de octubre, "permita al país volver a la senda de la vitalidad democrática y reponerse de las consecuencias de la persecución política que han auspiciado medios e instituciones".Además, celebraron la "candidatura de Claudia Sheinbaum" del oficialismo a la Presidencia de México y dieron su apoyo al proceso "democrático y plural" del partido Morena."Recordamos que el escenario global nos brinda a los habitantes de la región LAC una oportunidad única para que, a través de una alianza regional, podamos defender nuestra autonomía, dignidad y la seguridad alimentaria y material de nuestros pueblos. Debemos superar la polarización a la que nos ha llevado la derecha radical y por eso proponemos una alianza fundamentada en relaciones internacionales entre Estados y no entre gobiernos", se afirma en la declaración final del encuentro.

