"Son ilegales y son inmorales": Grupo de Puebla se pronuncia en contra de las sanciones económicas

Líderes de América Latina congregados en el llamado Grupo de Puebla hicieron un llamado a continuar con el proceso de desdolarización que se ha iniciado en el... 30.09.2023, Sputnik Mundo

Al inaugurar el IX Encuentro del Grupo de Puebla en el Museo Internacional del Barroco, en la ciudad de Puebla (centro oriente de México), el expresidente colombiano Ernesto Samper aseveró que la "dolarización fue el arma hegemónica secreta utilizada para que la globalización tuviera dueños y fuera un juego de ganadores y perdedores". En el encuentro participan más de 200 líderes progresistas de América Latina, entre ellos la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, el canciller de Cuba, Bruno Rodriguez, y los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador; Evo Morales, de Bolivia, y Martín Torrijos, de Panamá.En su discurso inaugural el exmandatario Samper hizo una fuerte crítica a las sanciones unilaterales "hegemónicas" que nunca logran su objetivo."Son ilegales y son inmorales", agregó Samper, quien explicó que estas medidas impuestas unilateralmente contra ciertos países son, además, inefectivas y "no hacen sino ampliar el radio de enfrentamiento" entre los países que las imponen y los que las sufren.Con este encuentro, bajo el nombre de "En unidad avanzamos", el Grupo de Puebla vuelve a la ciudad que vio nacer esta organización de líderes de izquierda en América Latina hace cuatro años, con la finalidad de analizar distintos temas que afectan a los países de la región y buscar soluciones conjuntas.En este sentido, Samper dijo que la alternativa a la globalización y el neoliberalismo es la integración. "Nos la jugamos con la integración latinoamericana. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora (...) Nosotros proponemos una integración política, proponemos una sola construcción de la región". El expresidente colombiano también abogó por la reintegración de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para que funcione como una especie de cancillería de América Latina. Samper dijo que como región América Latina quiere entrar al debate mundial sobre cuidado del medio ambiente y el cambio climático, pero con una propuesta propia en materia de transición ecológica y que la discusión ambiental no se convierta en otra forma de transgresión y motivo de sanciones y de certificaciones contra países."Nosotros somos la mayor reserva de biodiversidad del planeta, tenemos la tercera parte de las aguas dulces del planeta y tenemos un bosque que es el gran pulmón del mundo, que es el Amazonas, pero no estamos dispuestos a pelear lo que tenemos a cambio de nada", expresó el exmandatario sudamericano. "Queremos que se nos reconozca en la importancia de ese patrimonio y que a partir de ese reconocimiento podamos iniciar una transición", abundó.En su participación, el expresidente boliviano Evo Morales recordó que este año se cumplen 200 años de la imposición de la doctrina Monroe estadounidense y, en este sentido, subrayó que estamos viviendo el declive del modelo unipolar que occidente pretendía imponer sobre los pueblos libres del mundo.En redes sociales, Morales agregó que América Latina es territorio de paz, habitado por pueblos libres, dignos y antiimperialistas. "No somos el patio trasero ni la hacienda del imperio", sentenció.

