Incautaciones de fentanilo en el Cono Sur abren el debate: ¿es momento de tomar medidas?

Incautaciones de fentanilo en el Cono Sur abren el debate: ¿es momento de tomar medidas?

Países del Cono Sur como Argentina o Brasil ajustan protocolos ante incautaciones de fentanilo en sus territorios. En diálogo con Sputnik, el experto Diego... 02.10.2023, Sputnik Mundo

La preocupación por la expansión del consumo ilegal de fentanilo en países del Cono Sur sudamericano comenzó a obligar a las naciones a rever sus protocolos y fortalecer medidas para evitar el ingreso irregular de la sustancia, que de acuerdo con información de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que, en 2021, casi 70.000 personas fallecieron en dicho país por sobredosis de sustancias que involucraron fentanilo.A finales de septiembre, la Dirección General de Aduanas de Argentina anunció un endurecimiento de los controles para evitar que la droga ingrese a territorio argentino para fines que no sean médicos. Según consignó la agencia Télam, el organismo creó un registro previo en el que consten todos los entes que quieran importar o exportar fentanilo.La medida fue, en parte, una respuesta a la incautación de más de 1.200 gramos de fentanilo en un cargamento de pastillas que pretendían llegar bajo el sistema puerta a puerta a un domicilio en Miami, EEUU, disimuladas como un frasco de proteínas.En mayo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil también había impuesto mayores controles, obligando a todas las empresas que operen con fentanilo a tener una autorización previa e incluso garantizar que la sustancia sería almacenada bajo medidas de seguridad.Otros países de la región como Uruguay, Chile o Paraguay también revisan sus protocolos, por más que la existencia de un peligroso consumo ilegal de la sustancia ya es conocida desde hace años.En diálogo con Sputnik, el especialista en políticas de drogas y extitular de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay Diego Olivera explicó que desde hace años existe a nivel internacional un "sistema de alertas" ante la aparición de esta droga, cuyos efectos nocivos y hasta mortales son advertidos por representantes de EEUU ante la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).De todos modos, Olivera señaló que uno de los grandes desafíos del tráfico de fentanilo radica en que, a diferencia de la cocaína, la sustancia logra "efectos muy potentes a dosis muy bajas", lo que permite que el crimen organizado haga negocios con "volúmenes mucho más pequeños"."A las aduanas se les complica detectar cargamentos grandes, mucho más difícil este tipo de cargamentos que puede venir disimulado en distintas presentaciones", comentó Olivera.El experto hizo énfasis en que, además de la producción decididamente ilegal del fentanilo, los controles deben combatir lo que se conoce como "desvíos" de la droga que se comercializa de forma legal.¿Cómo y cuándo hacer campañas sobre el fentanilo?Para Olivera, a pesar de que se hayan hecho algunas incautaciones, el consumo de fentanilo aún está lejos de tener un carácter relevante en la región. "En el Cono Sur no tenemos un consumo relevante de heroína ni otros opiáceos, es decir, en niveles que desde el punto de vista epidemiológico sean importantes", aclaró.Si bien aclaró que eso "no significa que no haya que hacer nada", consideró que las campañas de información deben tener en cuenta el contexto actual, de forma de no generar una alarma excesiva en la población. "No se puede hacer una campaña como que se tratara de una urgencia que nos golpea a la puerta", sostuvo, considerando que, en la actualidad, los usuarios de drogas de la región "no están expuestos a esta sustancia".De hecho, Olivera diferenció la génesis de epidemias de uso de otras drogas con la de los opiáceos en EEUU, recordando que su uso abusivo se originó, en muchos casos, en la prescripción generalizada de este tipo de medicamentos a personas con dolores fuertes. Por eso, consideró necesario que los países sí tengan una "regulación mucho más estricta en el uso de analgésicos".El experto advirtió además que, lejos de volcar nuevamente las políticas de drogas a un esquema prohibicionista, el avance del fentanilo ratifica lo contrario. "El prohibicionismo ha fracasado porque si funcionara como política pública, como paradigma, no estaríamos teniendo este problema".Olivera defendió la importancia de las políticas de reducción de daños, como las aplicadas a usuarios de fentanilo en centros que ofrecen un consumo controlado para evitar muertes por sobredosis y acercan a los usuarios a posibles tratamientos. De acuerdo al especialista, este tipo de encares son útiles para "evitar que los usuarios mueran y además quitarle los clientes a los vendedores".

