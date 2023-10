https://sputniknews.lat/20231002/rusia-no-ve-razones-para-cumplir-su-moratoria-relativa-al-tratado-inf-1144311198.html

Rusia no ve razones para cumplir su moratoria relativa al Tratado INF

MOSCÚ (Sputnik) — Debido a la actividad de EEUU y sus aliados, desaparecen los fundamentos para que Rusia siga cumpliendo la moratoria que Moscú impuso de modo... 02.10.2023, Sputnik Mundo

Según Riabkov, como consecuencia de esta situación "están desapareciendo los motivos para mantener nuestra moratoria, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión política". Rusia no ha recibido propuestas de Estados Unidos sobre la posibilidad de verificar cómo Washington cumple la moratoria impuesta sobre las pruebas nucleares, constató el diplomático. Anteriormente, la agencia Bloomberg informó que el Departamento de Energía de EEUU intenta demostrar que no está infringiendo la moratoria impuesta contra las pruebas de las armas nucleares, así como propuso a Rusia y China verificarlo, para lograr una mayor transparencia y disminución de la tensión militar. "No sé por qué se guía Bloomberg, al ofrecer en el espacio mediático tal información, no hemos recibido ningunas invitaciones al respecto", señaló Riabkov. El vicecanciller, al mismo tiempo, señaló que, según Moscú, es imposible mantener con EEUU la misma cooperación que se mantenía antes en la esfera de estabilidad estratégica mientras no aparezcan indicios de que cambia la política de Washington, la que actualmente es abiertamente hostil hacia Rusia. "No se trata de una posición coyuntural, es la que se puso en conocimiento de EEUU a diversos niveles y la que no puede cambiar, de recibirse una u otra invitación", subrayó.

