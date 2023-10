https://sputniknews.lat/20231002/ucrania-recibe-malas-noticias-de-dos-aliados-de-la-otan-1144301494.html

"Ucrania recibe malas noticias de dos aliados de la OTAN"

"Ucrania recibe malas noticias de dos aliados de la OTAN"

Así titula la revista estadounidense 'Newsweek' un artículo en el que repasa la aprobación en EEUU de presupuesto para el nuevo año fiscal, que no contempla... 02.10.2023, Sputnik Mundo

Ucrania recibió noticias preocupantes de dos aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirma Newsweek, publicación que vaticina que tanto el ascenso de un nuevo partido contrario a los intereses de Kiev en Eslovaquia como la falta de financiación a la escalada bélica de Volodímir Zelenski en el presupuesto gubernamental de EEUU "alterará la cantidad de ayuda humanitaria y militar que recibe Kiev"."El sábado (30 de septiembre), el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gasto a corto plazo de 45 días, que sigue a un enfrentamiento de semanas en el que los republicanos discutieron sobre cuánto financiamiento se debería recortar", explica la revista. "Al final, el proyecto de ley, conocido formalmente como resolución continua, recibió apoyo bipartidista, pero no incluye financiación adicional para Ucrania. El presidente Joe Biden (...) solicitó 300 millones de dólares para más armas a Ucrania y para entrenar a sus soldados. Pero esos fondos no estaban incluidos en el proyecto de ley, ya que la ayuda a la nación de Europa del Este se ha convertido en un punto de fricción", abunda.Este nuevo escenario, indican, suscita dudas sobre el futuro del apoyo de Estados Unidos a su aliado europeo, ya que las encuestas han mostrado un respaldo cada vez menor a la continua financiación de Kiev de parte de la ciudadanía estadounidense, en un contexto de malos datos económicos en el país norteamericano y de baja popularidad de Biden, a poco más de un año de las elecciones presidenciales.Entre enero de 2022 y julio de 2023, recuerda Newsweek, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania 46.600 millones de dólares en ayuda militar, 3.900 millones en ayuda humanitaria y 26.400 millones en asistencia financiera, por un total de aproximadamente 77.000 millones de dólares.El artículo señala que Ucrania también recibió malas noticias desde Eslovaquia, después de que el político Robert Fico, quien hizo campaña prometiendo que no enviará más fondos a Kiev, llevara a su partido Smer a la victoria en las elecciones parlamentarias de ese país, encaminándose a ser el próximo primer ministro.A finales de septiembre, el político eslovaco dijo al periódico The Telegraph, del Reino Unido, que "armar a Ucrania no trae más que matar".La revista sugiere que estos vientos contrarios a Kiev no son casos aislados, pues una encuesta del Eurobarómetro, realizada en agosto, encontró una disminución en el número de europeos que apoyan la ayuda a ese país,."El apoyo total a proporcionar financiación militar a Ucrania cayó del 67 al 48% desde abril del 2022 y el porcentaje de quienes estaban en contra de enviar ayuda aumentó del 26 al 34%", concluyen.

