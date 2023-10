A contrarreloj: ¿qué se espera del nuevo intento de Brasil para cerrar el acuerdo con la UE?

https://sputniknews.lat/20231003/a-contrarreloj-que-se-espera-del-nuevo-intento-de-brasil-para-cerrar-el-acuerdo-con-la-ue-1144331090.html

Brasil lidera un nuevo intento para cerrar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea antes de diciembre de 2023. En diálogo con Sputnik, el politólogo... 03.10.2023, Sputnik Mundo

Brasilia se prepara para un nuevo encuentro entre los jefes negociadores del bloque Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea para destrabar el Tratado de Libre Comercio birregional que lleva más de dos décadas en discusiones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ocupa la presidencia pro tempore del bloque, tiene hasta diciembre para concretar avances antes de que inicie el mandato de Paraguay, ya que el presidente Santiago Peña advirtió que cuando asuma el liderazgo de la organización de integración regional no continuará las negociaciones con la UE.Uno de los puntos más controversiales entre los bloques recae en la intención de la Unión Europea de poder competir en licitaciones públicas que realicen los países sudamericanos que integran el acuerdo. La solicitud es rechazada por Brasil, principalmente en casos de obras de infraestructura."Es una cosa que Brasil no quiere, no acepta, bajo el argumento de que estas compras públicas son importantes para generar una nueva fase de reindustrialización del país", sostuvo Olímpio. En ese sentido, el experto remarcó que la posición de Brasil no cambiará en cuanto a la intención de proteger sus mercados.El experto aclaró que, de acuerdo con la legislación brasileña, las compras gubernamentales deben realizarse a través de licitaciones públicas con empresas nacionales. "Hay algunas situaciones en que empresas internacionales pueden participar de estas licitaciones, pero siempre en asociación con empresas nacionales locales", explicó.El mandatario brasileño se ha mantenido firme en su postura. A fines de septiembre aseguró que no no renunciaría a las compras gubernamentales. Previamente, en mayo, había anticipado su posición ante empresarios industriales. "Del mismo modo que Francia defiende de forma muy fervorosa sus productos agrícolas y su vino, nosotros vamos a defender a la pequeña industria en esta negociación", sostuvo entonces el mandatario.Un segundo punto que mantiene estancado el avance del acuerdo son las nuevas exigencias que impuso la Unión Europea en materia ambiental, que representan un riesgo para Brasil al exponerse a multas por posibles incumplimientos. Olímpio consideró que "tampoco se aceptarán las exigencias de Bruselas, con relación a las nuevas imposiciones ambientales".Europa ante una "división interna"En este marco, los países de la Unión Europea presentan visiones divergentes frente al acuerdo con el bloque sudamericano. Mientras algunos países de la región buscan "tener un acuerdo de calidad con el Mercosur, incluso para tener acceso a productos y commodities agrícolas con mejores ventajas de precio", otros, tradicionalmente agrícolas, como Irlanda, Polonia y Francia, no quieren el acuerdo, aclaró.Esta situación evidencia "una división interna en la Unión Europea". Ante esto, Olímpio consideró que el Mercosur espera que Bruselas logre generar un consenso político que muestre voluntad de construir un acuerdo con el bloque en los términos ya presentados por Brasil.En este sentido, si bien no hay expectativas de un cambio de postura desde el Mercosur, sí podría presentarse alguna "propuesta especial" de parte de Bruselas, que tendría que ser evaluada llegado el caso.La fecha del 6 de diciembre como plazo para lograr el acuerdo tensiona la interna del Mercosur pero no es el único factor que ejerce presión en el bloque comercial. El cambio de Gobierno en Argentina, particularmente un posible triunfo del candidato libertario Javier Milei, sería otro de los factores que puede incidir en las decisiones que se adopten a la interna del grupo.El propio ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, reconoció como un "riesgo" para el Mercosur los eventos electorales que se desarrollarán en ese país y sin nombrarlo directamente, el alcance que llegue a tener "el candidato que lidera las elecciones".Ante este escenario, Olímpio descartó que un eventual triunfo de Milei genere cambios fundamentales en el corto plazo debido a los efectos económicos y el aislamiento que implicaría para Argentina. Sin embargo sí advirtió que habrá un "incremento de tensiones" al interior del bloque.

