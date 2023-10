https://sputniknews.lat/20231003/con-visita-a-malvinas-el-oficialismo-britanico-busca-activar-su-impronta-imperialista-1144361816.html

Con visita a Malvinas, el oficialismo británico busca activar su "impronta imperialista"

Con visita a Malvinas, el oficialismo británico busca activar su "impronta imperialista"

El secretario de la Cancillería argentina para Malvinas, Guillermo Carmona, dijo a Sputnik que la anunciada visita del canciller británico a las Islas Malvinas... 03.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-03T21:12+0000

2023-10-03T21:12+0000

2023-10-03T21:12+0000

américa latina

argentina

reino unido

islas malvinas

guerra de malvinas

guillermo carmona

política

partido conservador

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0e/1134663464_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f832066b6b1f307f8509b49f3b7598c.jpg

El anuncio del canciller británico, James Cleverly, de hacer una visita a las Islas Malvinas es interpretada como una "provocación innecesaria" por el Gobierno argentino, en el marco del conflicto que ambos países mantienen por la soberanía de las Islas Malvinas.En efecto, Cleverly afirmó su intención de visitar las islas ocupadas por el Reino Unido durante un evento con militantes del Partido Conservador en Manchester en el que también defendió el "derecho a la autodeterminación" de los británicos que habitan las islas ubicadas en el Atlántico Sur.Guillermo Cardona, secretario de la Cancillería argentina para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dijo a Sputnik que si bien la visita de Cleverly a las islas aún no tiene una fecha cierta, las autoridades argentinas ya han "tomado nota" de su intención para manifestar su discrepancia.Para Argentina, con medidas de este tipo, Londres viola las disposiciones de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización de resolver la cuestión a través del diálogo y, mientras tanto, a "no innovar" en el territorio bajo disputa.Carmona sostuvo que, cuando se concrete la visita, Argentina "va a responder desde una posición estrictamente diplomática, reafirmando los derechos argentinos sobre esos territorios que se encuentran ilegalmente ocupados". El jerarca remarcó la necesidad de que el país sudamericano aprovecha la oportunidad para "dejar en evidencia que el Reino Unido no cumple el derecho internacional" al no aceptar un ámbito de diálogo acerca de la soberanía de las islas.Para el secretario de Malvinas, uno de los elementos centrales que explican la voluntad de Cleverly de viajar a las islas es la cercanía de las próximas elecciones británicas, que deberían darse probablemente en 2024. En ese sentido, señaló como algo no casual que el canciller haya buscado hablar de la protección británica a las islas durante un acto ante militantes de su partido.Ante los militantes de su partido, el canciller Cleverly dejó entrever que el Partido Laborista, principal opositor, no defendería la autodeterminación de las islas de la misma manera, dejándolas más vulnerables a las "demostraciones de fuerza" que según el jerarca Argentina está haciendo."La gente de las Falklands (denominación británica para las Malvinas) dejó su posición clara y necesitamos volver a un Gobierno conservador para asegurarnos de que ellos y otros alrededor del mundo estén protegidos", afirmó el canciller británico.El jerarca diferenció esa postura de la que mantiene Argentina, donde la cuestión Malvinas "tiene una raigambre social y es una causa nacional". En ese sentido, elogió la voluntad del Gobierno argentino de mantener una postura "sin fisuras" sobre las islas y lamentó que dirigentes políticos como el candidato del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, o la aspirante a diputada de su sector Diana Mondino hayan tenido una postura disonante, al defender los derechos de los habitantes británicos de las islas."Cuando hay candidatos que asumen como propios los argumentos de la parte británica aparecen esas fisuras. Por eso creo que es muy importante la respuesta de todo el sistema político y la sociedad argentina ante los planteos realizados por Milei y Mondino", señaló.

https://sputniknews.lat/20230921/sea-lion-el-yacimiento-de-petroleo-de-clase-mundial-que-entusiasma-a-las-islas-malvinas-1143937399.html

argentina

reino unido

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

argentina, reino unido, islas malvinas, guerra de malvinas, guillermo carmona, política, partido conservador, 💬 opinión y análisis