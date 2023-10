https://sputniknews.lat/20231003/shoigu-las-tropas-rusas-debilitaron-drasticamente-el-potencial-de-combate-de-las-ffaa-ucranianas-1144340406.html

Shoigú: las tropas rusas debilitaron drásticamente el potencial de combate de las FFAA ucranianas

Shoigú: las tropas rusas debilitaron drásticamente el potencial de combate de las FFAA ucranianas

03.10.2023

"Mediante acciones activas, nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le han infligido graves daños", declaró Shoigú en una conferencia telefónica temática con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.En este contexto, el ministro subrayó que las FFAA ucranianas fracasaron en todos sus intentos de romper la defensa de las Fuerzas Armadas rusas en las zonas de Verbovoye y Rabótino en dirección de Zaporozhie. El ministro destacó el exitoso cumplimiento de las tareas asignadas por parte de unidades del 70.º Regimiento de Fusiles Motorizados y del 56.º Regimiento de Asalto Aerotransportado, así como de la 810.ª Brigada de Infantería de Marina y de la 291.ª Brigada de Artillería.Agregó que "las unidades del Grupo Sur repelieron todos los ataques en la dirección Soledar-Bajmut"."Se distinguieron especialmente los militares de la 4.ª Brigada de Fusiles Motorizados, la 11.ª Brigada de Asalto Aerotransportada y la 17.ª Brigada de Artillería", apuntó.En sus palabras, los soldados rusos actúan con valentía y firmeza en la operación militar especial, mostrando verdadero heroísmo. Añadió que desde el 1 de junio, 57 asociaciones, formaciones y unidades militares han recibido la denominación honorífica de 'Guardias'. Además, 20 formaciones, unidades militares y organizaciones de las Fuerzas Armadas rusas han recibido galardones. "En las unidades más distinguidas, el número de militares condecorados con honores estatales oscila entre el 50 y el 90%", constató.Hablando sobre la formación de unidades para operaciones especiales, hizo una mención especial a Chechenia y personalmente a su jefe Ramzán Kadírov. "Me gustaría destacar especialmente a la República Chechena y personalmente a su jefe Ramzán Kadírov. En la república se han formado un total de tres regimientos de fusileros motorizados y tres batallones de fusileros motorizados", recalcó. Además, destacó las unidades bajo el mando del Héroe de Rusia Apti Alaudínov, que "se mostraron honorablemente en una operación militar especial." De acuerdo con Shoigú, gracias en parte al amplio apoyo social a los militares y a sus familias, la labor de reclutamiento de contratistas y voluntarios "está cobrando impulso".El ministro aseguró que la letalidad de los militares rusos heridos en los hospitales es del 0,43% y sigue disminuyendo. En este contexto, agradeció a los médicos militares, que, a su juicio, muestran profesionalidad y valentía, realizan operaciones únicas, salvan "la vida y la salud de nuestros combatientes".Planes de una nueva movilizaciónShoigú enfatizó también que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia no tiene planes de una nueva movilización."El Estado Mayor no planea una nueva movilización. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Rusia disponen de personal suficiente para llevar a cabo la operación militar especial. En gran medida contribuye a ello la postura patriótica de los ciudadanos rusos, que engrosan activamente las filas de los defensores de la patria", dijo.Shoigú recalcó que en lo que va de año más de 335.000 contratistas y voluntarios pasaron a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas.Aseguró que los reclutas que prestarán servicio al cierre de la campaña de reclutamiento de 2023 —incluidos los novatos en las nuevas regiones rusas— no serán enviados a zonas de combate."Vuelvo a decir que los reclutas, incluidos los bisoños procedentes de los nuevos territorios de Rusia, no serán enviados a zonas de combate", enfatizó el titular de Defensa ruso.La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

