https://sputniknews.lat/20231002/como-los-mercenarios-extranjeros-se-desencantaron-con-el-conflicto-en-ucrania-1144326748.html

¿Cómo los mercenarios extranjeros se desencantaron con el conflicto en Ucrania?

¿Cómo los mercenarios extranjeros se desencantaron con el conflicto en Ucrania?

Mientras otro mercenario extranjero muere en Ucrania, Sputnik investiga el infeliz destino de los soldados 'afortunados' que luchan del lado del régimen de... 02.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-02T20:10+0000

2023-10-02T20:10+0000

2023-10-02T20:34+0000

defensa

ucrania

legión extranjera

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

mercenarios

fuerzas armadas de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/0f/1126815358_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_9608750d85bc3bdb7d2b79dc5c4767cf.jpg

El mercenario estonio Tanel Kriggul, que tenía el distintivo de llamada Stinger, murió recientemente en un ataque con drones en la región de Donetsk. Con ello, se convirtió en el segundo estonio que murió lejos de casa luchando del lado ucraniano. Entre el 24 y el 29 de septiembre, el Ejército ruso llevó a cabo nueve ataques con armas de precisión de largo alcance y drones contra depósitos de municiones, sitios de entrenamiento, instalaciones militares y un centro de control de la Legión Extranjera, una unidad mercenaria conformada por extranjeros y que fue creada en Ucrania a petición del presidente ucraniano Volodímir Zelenski en febrero de 2022. La Legión Extranjera de Ucrania, también conocida como Legión Internacional y Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, afirma reunir a alrededor de 20o000 personas extranjeras con experiencia y conocimientos militares.A principios de marzo de 2022, Zelenski alegó que 16.000 sicarios extranjeros se unirían al Ejército ucraniano en el campo de batalla y Kiev también abrió un sitio web para combatientes de otros países con la esperanza de que "ayuden a Ucrania". El Ministerio de Defensa ruso informó en ese momento que la inteligencia militar estadounidense había iniciado una campaña masiva para reclutar contratistas militares privados (PMC). Sin embargo, un año después, un periódico estadounidense publicó los resultados de su investigación sobre la "campaña de voluntariado" extranjero en Ucrania, revelando que la Legión Internacional tiene en realidad solo 1.500 miembros, muy lejos de las cifras inicialmente anunciadas, y también resultó que muchos extranjeros carecen tanto de experiencia como de conocimientos militares.Según los medios alemanes, los reclutas de la Legión Internacional Ucraniana cobran unos 500 euros (526 dólares) al mes y, según se informa, aquellos que luchan en primera línea reciben un salario de 3.000 euros (3.159 dólares) mensuales. Aún así, hubo informes que decían que los asalariados extranjeros tenían que comprar armas y equipo a un precio elevado, ya que Kiev no les proporcionaba estas necesidades."Danos algunas malditas armas, por favor", escribió en Twitter James Vasquez, de 47 años, un veterano militar estadounidense, en abril de 2022. "No ganaremos con armas de basura. Necesitamos M-16, M-4 , ACOG, puntos rojos, municiones, viejos AT-4 que sé que probablemente estén en alguna unidad de almacenamiento. Granadas de fragmentación, y si no... también pueden traer bolsas para cadáveres".Los antiguos mercenarios de la Legión también se quejaron de la corrupción en las filas militares ucranianas y de los problemas con el pago de salarios. La prensa estadounidense, por su parte, cita problemas en la recaudación de fondos para armar a los "voluntarios" y combatientes ucranianos, despilfarro de dinero y envíos misteriosamente desaparecidos.Un número significativo de soldados extranjeros viajaron a Ucrania para ganar dinero, pero también hay un componente ideológico, según Reshetnikov.Nunca se ha informado de que la Legión Internacional ni otras unidades de mercenarios que luchan para el régimen de Kiev hayan logrado resultados sustanciales en el campo de batalla. En cambio, la historia del movimiento de mercenarios extranjeros en Ucrania se ha visto envuelta en controversias, escándalos y aparentes crímenes.Según un medio estadounidense, uno de los problemas fue que ninguno de los "voluntarios" extranjeros había sido examinado adecuadamente. Los medios citaron a un funcionario de la legión diciendo que se necesitaron unos 10 minutos para verificar los antecedentes de cada individuo. Como resultado, personas con "pasados ​​problemáticos" y antecedentes militares inventados inundaron las filas de la legión.Por ejemplo, una de las posiciones de liderazgo en la legión la ocupó un ciudadano polaco previamente condenado en Ucrania por violar la reglamentación sobre armas. Según los medios, el sujeto robó municiones, acosó a mujeres y amenazó a soldados. Otro, Ben Lackey, un ex combatiente de la legión, dijo a sus compañeros que era un infante de marina solo para reconocer más tarde que había mentido. Craig Lang, que efectivamente tenía experiencia militar, se unió a la Legión Ucraniana mientras era acusado de doble asesinato en Florida y antes de eso luchó junto a los extremistas del Sector Derecha* en el este de Ucrania.El Proyecto Contra el Extremismo, un grupo de expertos con sede en DC, concluyó en marzo que la legión y los grupos de combatientes extranjeros relacionados en Ucrania "continúan presentando individuos ampliamente considerados no aptos para desempeñar sus funciones".Mientras tanto, Jordan Chadwick, un británico de 31 años que supuestamente había servido en la Legión Extranjera, fue encontrado muerto en el territorio controlado por Ucrania con las manos atadas a la espalda . Se cree que fue asesinado por un compañero de combate, en la misma línea que el mercenario británico Daniel Burke, cuyo cuerpo fue encontrado a 44 kilómetros de la línea del frente.Incluso los veteranos militares estadounidenses con experiencia han resultado incapaces de solucionar las cosas. Según la prensa, Malcolm Nance, un ex veterano de la marina, fue a Ucrania en 2022 e intentó poner orden y disciplina en la legión. Por desgracia, pronto se vio atrapado "en el caos" y la "lucha de poder" interna que envuelve la estructura, admitió el periódico estadounidense.¿Por qué los mercenarios abandonan las filas de la Legión?A pesar de estar entusiasmados al comienzo del conflicto de Ucrania, muchos soldados de fortuna extranjeros pronto huyeron del país, citando falta de disciplina, problemas logísticos, escasez de municiones, mala moral y combates muy intensos.John McIntyre, un exsoldado de primera clase del Ejército estadounidense que, según informes, fue expulsado de la Legión Extranjera Ucraniana por "mal comportamiento", dijo a la prensa rusa en febrero sobre su desencanto con la causa ucraniana y la fuerte influencia nazi en las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Cuando llegué, me sorprendió mucho. Todo el mundo tenía tatuajes y simbolismo nazi", dijo el combatiente estadounidense.McIntyre comentó que las fuerzas ucranianas cometieron crímenes de guerra y agregó que los combatientes ucranianos y extranjeros que levantaron la bandera roja sobre los abusos fueron tratados peor que los espías. Algunos recibieron "disparos en la nuca", según él.El veterano de la Bundeswehr, Jonas Kratzenberg, compartió una experiencia similar con la prensa alemana en mayo, describiendo crímenes de guerra cometidos por el ejército ucraniano. También citó la "corrupción", la falta de profesionalismo y organización en las unidades ucranianas. Según él, el liderazgo militar ucraniano trató mal a la Legión Extranjera."A muchos de nosotros nos pagaban mal o no nos pagaban nada. Nos costaba defendernos porque no sabíamos hablar ruso ni ucraniano. Sin embargo, mi unidad no fue aniquilada. Después de las primeras pérdidas, la mayoría de nosotros nos enviaron a zonas que eran menos peligrosas, pero también vi imágenes de un comandante que veía a los voluntarios sólo como carne de cañón", dijo Kratzenberg.Por su parte, David Bramlette, un experimentado guardabosques del Ejército estadounidense, describió los combates muy intensos en la zona de conflicto de Ucrania mientras hablaba con la prensa estadounidense en julio ante la cual aseveró que "el peor día en Afganistán e Irak es un gran día en Ucrania".Bramlette lamentó que las unidades militares que luchan del lado de Kiev no controlen la situación y, según él, las comunicaciones no son fiables, no hay apoyo aéreo ni de artillería mientras que la asistencia de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) es limitada.La otra cara de la monedaAdemás de todo tipo de mercenarios a sueldo, según Reshetnikov, también hay soldados profesionales de la OTAN que luchan en Ucrania."Algunos de ellos son profesionales disfrazados de mercenarios, que han sido enviados [a Ucrania] como si estuvieran 'de vacaciones' o 'de permiso'", señaló el veterano del SVR. "Bueno, aparentemente, los líderes militares ucranianos creen que los destacamentos individuales de mercenarios están lo suficientemente preparados para el combate como para constituir algún tipo de fuerza, por lo que forman unidades separadas de ellos".Aún así, la contraofensiva ucraniana ha demostrado ser letal tanto para el Ejército ucraniano como para los sicarios extranjeros. Aunque Zelenski ha afirmado que las fuerzas ucranianas continuarán sus operaciones "ofensivas" durante el invierno, el consenso entre los observadores militares occidentales es que Kiev puede luchar solo unos días más. Después de eso, las condiciones climáticas, el agotamiento de las reservas y la falta de mano de obra probablemente arruinarán el "avance" ucraniano.La contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental el pasado mes de septiembre. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.*Sector Derecha es una organización extremista prohibida en Rusia.

https://sputniknews.lat/20230904/no-quiero-que-me-lo-entreguen-en-cenizas-muere-otro-mercenario-colombiano-en-ucrania-1143358574.html

https://sputniknews.lat/20230915/la-muerte-y-desaparicion-de-dos-britanicos-expone-la-rivalidad-entre-mercenarios-en-ucrania-1143732977.html

https://sputniknews.lat/20230831/desvergonzada-publicidad-embajador-ruso-critica-reclutamiento-de-mercenarios-para-kiev-en-espana-1143234895.html

https://sputniknews.lat/20230901/muere-un-mercenario-britanico-que-se-unio-a-las-filas-ucranianas-sin-experiencia-militar-1143237312.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, legión extranjera, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, mercenarios, fuerzas armadas de ucrania