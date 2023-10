https://sputniknews.lat/20231004/amlo-respalda-al-presidente-electo-de-guatemala-la-mayoria-del-pueblo-esta-con-el-1144396081.html

AMLO respalda al presidente electo de Guatemala: "La mayoría del pueblo está con él"

"Estoy muy contento porque nuestros hermanos de Guatemala eligieron muy bien, y desde ya, todas las instancias le dieron reconocimiento. Sin embargo, hay quienes se resisten, que están haciendo una oposición muy poco respaldada por la gente. La mayoría del pueblo está con su presidente electo; es una minoría [la que no] y ojalá recapaciten para que haya estabilidad, normalidad política, que no existan conflictos porque todo eso, en vez de ayudar a los pueblos o naciones, perjudica", consideró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa. López Obrador recordó que Bernardo Arévalo obtuvo el triunfo con alrededor de 60% de los votos de la sociedad guatemalteca, por lo que desea que próximamente se resuelvan las inconformidades que existen sobre el proceso electoral.Los opositores "no tienen ninguna razón, porque el presidente electo ganó por un amplio margen, con 60% de los votos en segunda vuelta", agregó.Ambos políticos se reunieron el 30 de septiembre pasado en Texcoco, Estado de México, en la zona centro de México, donde acordaron trabajar en conjunto para impulsar a sus naciones. Sin embargo, unas horas más tarde, Arévalo tuvo que volver a Guatemala por nuevos intentos de lo que él calificó como un golpe de Estado en la nación centroamericana."Estamos regresando. Tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de Estado en proceso", explicó en el aeropuerto internacional de la capital guatemalteca.El futuro gobernante se refería a la confiscación por agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), llevada a cabo el 30 de septiembre, de los principales documentos originales de las elecciones generales del 25 de junio, en un cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).El nuevo acto contra las máximas autoridades electorales de Guatemala genera una creciente repulsa de organizaciones de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional, entre ellas incluso las jerarquías de los gremios empresariales, de la iglesia católica, de los movimientos populares contra la corrupción y los pueblos originarios.Arévalo tomará posesión de la presidencia guatemalteca el 14 de enero de 2024, como establecen las leyes vigentes en el país.

