"Es una afrenta a la población": ¿por qué está en riesgo la transición presidencial en Guatemala?

"Es una afrenta a la población": ¿por qué está en riesgo la transición presidencial en Guatemala?

Los datos electorales son contundentes: el candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, superó con creces a su rival electoral en el balotaje del 20 de agosto de 2023.

Incluso antes de la victoria aplastante de Arévalo, con más de 20 puntos porcentuales sobre su rival, en el lapso entre la primera y la segunda vuelta electoral el Ministerio Público guatemalteco abrió ya un proceso judicial contra su partido, al que acusa de constituirse mediante un esquema de falsificación de apoyos rubricados, con lo que ha buscado invalidar su personalidad jurídica.Esa arremetida judicial continúa hasta este septiembre de 2023, con diferentes operaciones, como la apertura irregular de paquetes electorales, que incluso han despertado el rechazo de actores políticos internacionales, entre ellos expresidentes latinoamericanos, que acusan un debilitamiento institucional en el país de Centroamérica y llaman a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.El propio mandatario electo ha acusado que el país atraviesa una amenaza de golpe de Estado que tiene como propósito evitar que asuma el cargo y encabece una Administración con un amplio respaldo popular, en un país que ha padecido al menos un golpe de Estado, una guerra civil, varias dictaduras, operaciones de exterminio y terror contra opositores políticos, genocidio y otros episodios de violencia e inestabilidad política profunda.Sputnik conversó con la socióloga Dinora Centes, militante del Movimiento Semilla, para perspectivar qué explica estas convulsiones en el país centroamericano y qué opciones ven los ciudadanos para superar esta crisis de debilidad institucional, que vuelve incluso incierto que Arévalo asuma el cargo, pese a la legitimidad de su victoria respaldada en los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).El estatus quo y su rechazo a los resultadosCentes considera que esta arremetida constante desde el poder judicial contra las elecciones evidencia la negativa del estatus quo a reconocer los resultados.El asedio contra el partido del presidente electo, señala la socióloga, no se circunscribe a esa fuerza política, sino que también existen señalamientos de que se divulgan amenazas contra trabajadores del Estado y ciudadanos en general mediante la emisión de advertencias de pánico en redes sociales y vía mensajes de WhatsApp, como que es necesario racionar la comida ante una inminente agudización de la incertidumbre en el país. Coincidencias con la denuncia del presidente electoLa acusación del presidente electo de que en Guatemala se construye un golpe de Estado no es únicamente suya, sino una denuncia compartida por el movimiento social y distintos colectivos, apunta Centes, y la vulneración de su intentona presidencial se percibe desde que logró pasar al balotaje.Además, la investigación penal contra el Movimiento Semilla no es imparcial ni objetiva, sino que instrumenta una venganza política, acusa la socióloga."Ha sido muy difícil mantener a flote al Ministerio Público y el acceso a la justicia en Guatemala es algo virtualmente imposible, (por lo que con este asedio contra Arévalo) han venido a acabar con las pocas bases que teníamos para acceder a una justicia en el país", lamenta.El reclamo de Arévalo, dice, no es una estimación sobre la amenaza al proceso de sucesión presidencial, sino un hecho. El asedio judicial contra el ganador de las elecciones ha generado renuncias en ese poder, entre denuncias de que algunos de sus integrantes han sufrido acoso para obligarlos a investigar facciosamente a Semilla, señala Centes."Una regresión autoritaria increíble"La militante del Movimiento Semilla es contundente y califica de "regresión autoritaria increíble" la inestabilidad política que atraviesa el país dado el acoso institucional contra el partido y el mandatario electo."Lo que está sucediendo es sumamente grave y complejo para el país", además de que busca mitigar lo que históricamente es un triunfo para las juventudes guatemaltecas: la victoria de una candidatura popular, no corporativa, estima Dinora."Seguimos muy vigilantes de lo que sucede en el país, sí es una regresión al autoritarismo, es un golpe muy duro a la organización civil, a los movimientos sociales, es bastante difícil de comprenderlo para las juventudes, porque a la larga te das cuenta de que fuiste a votar, hiciste tu tarea ciudadana y de todas formas una institución estatal puede hacer lo que se le da la gana y colocar a quien quiera al frente del país", lo que produce un desangelamiento hacia el futuro político, califica.El proceso convulso que vive Guatemala no sólo está dañando la institucionalidad del país, considera Centes, sino que está arremetiendo contra las esperanzas de una generación de votantes.¿Es posible que Arévalo no tome posesión?Centes comparte que si bien el equipo legal de Arévalo está dando la batalla para garantizar que tome posesión del ejecutivo guatemalteco, también estima posible que un poder judicial que ha mostrado una conducta facciosa en el caso determine no tomar en cuenta las denuncias y termine por descarrilar la manifestación de la voluntad social en las urnas."Lo más probable es que quieran encarcelarlo (al mandatario electo) antes de que tome posesión. El problema es que esta gente tiene todo el poder del país en sus manos", reprocha.Incluso se ha barajado la posibilidad de que el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se evada de su responsabilidad de participar en la toma de posesión de su sucesor, advierte Centes, y de garantizar una sucesión institucional.Ciudadanía a la expectativa de SemillaA pesar de que la ciudadanía apetece que el Movimiento Semilla marque una pauta de lucha para proteger el voto popular y al presidente electo, también se percibe un descontento a falta del trazo de una ruta política para la resistencia, lamenta Centes.Sin embargo, la socióloga también llama a tomar en cuenta para evaluar esa situación que el partido político ha sido el foco central del asedio jurídico durante este proceso de inestabilidad. Es decir, el Movimiento Semilla podría estar sumamente golpeado como para marcar una estrategia, además de que no sería raro, dada la historia política de Guatemala, que sus dirigentes y militantes estén bajo amenaza, explica la socióloga consultada por Sputnik.Una salida a la crisis política guatemalteca sería que la fiscal general del país, Consuelo Porras, y el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, protagonistas de la arremetida contra Arévalo y su organización política, renuncien a sus cargos y deleguen la transición presidencial al Congreso, valora.Sin embargo, no hay certeza de que esa posibilidad se materialice ni los fiscales señalados han expresado interés en desligarse de la crisis. "El Ministerio Público sigue en las mismas cosas de siempre", pese a señalamientos nacionales e internacionales en contra de la crisis política guatemalteca y a advertencias de sanciones contra el país si las irregularidades continúan, reprocha la militante.A su vez, el doctor en estudios latinoamericanos Juan Carlos Vázquez Medeles, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en la historia reciente de Centroamérica, apunta directamente al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para tratar de explicar la crisis, pues considera que ha debilitado la institucionalidad en el país.Además, distingue el universitario, hay tres figuras del poder judicial que han estado en el foco de las protestas populares durante estas semanas de incertidumbre en el país centroamericano: los fiscales mencionados Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, además del juez Fredy Orellana."Impedir la transición"El universitario sostiene que el objetivo principal de la arremetida del Ministerio Público contra el partido del presidente electo directamente es "impedir la transición democrática, la posesión de la presidencia por parte de Bernardo Arévalo, lo cual implica la pérdida de inmunidad e impunidad con la que han estado todos estos años" sus personajes protagónicos y la estructura que los sostiene."Estas acciones son la adaptación de nuevas formas que podríamos considerar cercanas a un golpe de Estado para continuar o mantener el ejercicio del poder y, sobre todo, el monopolio de no solamente la violencia, sino del control de las instituciones" en busca de hacer prevalecer las protecciones de las que han gozado, así como evadir una posible persecución jurídica venidera, tentativamente llamados a cuentas por su responsabilidad.Guatemala hoy ve la democracia como un ideal a construir, luego de que le fuera arrebatada esa posibilidad por los conflictos autoritarios y los gobiernos dictatoriales que ha vivido en las décadas recientes, señala Vázquez Medeles. La sociedad guatemalteca, perfila el estudioso, ha luchado por avanzar en esta consolidación de una vida pública saludable y equilibrada desde 1996, cuando se alcanzó la firma de los acuerdos de paz.Ante estas incertidumbres, una de las vías que más destaca para hacer frente a la crisis derivada de las amenazas a la transición presidencial es la organización, estima, a pesar del miedo expandido durante la gestión de Giammattei."La sociedad guatemalteca poco a poco está retomando las calles, está cada vez (reactivando) el hartazgo, la protesta contra todas estas medidas, todas estas acciones. Está llegando a un límite", añade.Además de que la ciudadanía del país ve en Arévalo un presidente electo que puede renovar la política guatemalteca, los manifestantes están defendiendo el voto como parte de una panorámica mayor de respaldo a la democracia, de consolidación de una vida pública más institucional, más respetuosa de sus voces participantes, insiste Vázquez Medeles."La calle va a ser un escenario en los siguientes meses si esto no se detiene, el proceso que están intentando llevar a cabo en contra de estas tres cabezas visibles (Porras, Curruchiche, Orellana), pidiendo su renuncia. (De) no lograrlo, la presencia en las calles puede ser mayor", apunta.La respuesta de la comunidad latinoamericanaEl estudioso de Centroamérica distingue que si bien los líderes de la región extendieron sus felicitaciones a Bernardo Arévalo cuando triunfó en el balotaje del 20 de agosto, sus políticas de relaciones exteriores no han concretado apoyos ante la crisis interna guatemalteca."Esta comunidad está enfrascada en otros asuntos, en otras rencillas, no dejan ver la situación que está pasando en Guatemala", describe.En contrasentido, Estados Unidos, un actor político de permanente interacción con Centroamérica y destino de muchas de sus migraciones, ha mantenido su interlocución con Guatemala mediante sus mecanismos habituales de política exterior, como su sistema de sanciones, y en el caso específico centroamericano la lista Engel, presuntamente diseñada para señalar a actores corruptos, antidemocráticos u opacos.En el listado norteamericano, recuerda Vázquez Medeles, figuran precisamente Porras, Orellana y Curruchiche."En cambio, la comunidad latinoamericana se ha mantenido bastante desde fuera, ha estado alejada. Entendemos que puede tomarse como intervencionismo, pero esa solidaridad puede ser más activa" para contribuir al desahogo de la crisis política que atraviesa el país, estima.

