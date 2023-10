https://sputniknews.lat/20231004/un-militar-ucraniano-afirma-que-rusia-domina-en-la-lucha-con-drones--1144402198.html

Un militar ucraniano afirma que Rusia domina en la lucha con drones

Las tropas rusas se están imponiendo en los combates con drones en los cielos de Ucrania, de acuerdo con una nota publicada este 4 de octubres por el diario... 04.10.2023, Sputnik Mundo

Según el militar, "es difícil resistirse" a las capacidades de los drones rusos.El elemento del Ejército de Kiev asegura que las fuerzas rusas utilizan vehículos aéreos no tripulados para destruir objetivos más pequeños y también afirma que pueden utilizar dos aparatos al mismo tiempo, lo que indica que Moscú dispone de "reservas de drones mucho mayores" que Kiev.La publicación aclara que una unidad ucraniana de fabricación de drones produce y utiliza unos 20 dispositivos al día, pero incluso con esta cantidad "nunca hay suficientes".Los analistas estiman que el país gobernado por Volodímir Zelenski pierde miles de drones al mes, señala el periódico.Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso informó de que sus Fuerzas Armadas habían tomado represalias contra las instalaciones ucranianas de producción y almacenamiento de drones.De acuerdo con el reportaje de The Washington Post, los drones se han convertido en una de las herramientas más usadas por ambos bandos en el conflicto ucraniano. La crisis en Ucrania es el primer conflicto mundial a gran escala con drones, y los drones FPV (First Person View), utilizados por primera vez en cantidades grandes a principios de este año, lo están llevando a un nuevo nivel, indica el reportaje del rotativo norteamericano. Aunque son más difíciles de volar que otros drones que lanzan munición, los soldados rusos y ucranianos están movilizando flotas de ellos, afirmó el periódico."Se trata de una revolución en términos de poner esta capacidad guiada de precisión en manos de gente normal por una pequeña fracción del coste del objetivo destruido", dijo al medio Samuel Bendett, experto en drones del Center for Naval Analyses. "Estamos viendo cómo los drones FPV golpean un punto muy preciso, lo que antes era realmente el dominio de armas guiadas muy caras y de alta precisión. Y ahora es un dron de 400 dólares pilotado por un adolescente", sostuvo.

