La nueva versión del dron ruso Lancet: "Será prácticamente imposible luchar contra ellos"

La nueva versión del dron ruso Lancet: "Será prácticamente imposible luchar contra ellos"

En los últimos meses, el dron de ataque kamikaze Lancet ha causado estragos entre las fuerzas ucranianas que intentaban montar una contraofensiva.

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/12/1141669711_0:142:2535:1567_1920x0_80_0_0_af82cef9d63d0e1805ad26c918d06114.jpg

Los drones rusos Lancet dual X-wing han demostrado ser decisivos para frenar la contraofensiva ucraniana, hasta el punto de que incluso en Washington y en el Gobierno de Volodímir Zelenski se han visto obligados a admitirlo.Por ello, Kiev está entregando a sus socios occidentales toda la información que puede recopilar sobre los drones del país euroasiático, añadió el funcionario.Creados por ZALA AERO, filial de Kalashnikov Concern con sede en Izhevsk y especializada en la producción de drones y sistemas de interferencia de drones para aplicaciones militares y civiles, los Lancet tienen una autonomía de vuelo de entre 40 y 70 kilómetros, un tiempo de resistencia de aproximadamente una hora y una capacidad de carga de armamento de entre tres y cinco kilogramos.Los singulares drones —que se distinguen por sus alas en forma de X— se presentan en varias configuraciones, entre ellas Izdeliye-51 (Producto-51), también conocido como Lancet-3, un dron de 12 kilogramos con un ala grande en forma de X y una pequeña ala estabilizadora trasera en forma de X. También está el Izdeliye-52 (Lancet-1), una versión miniaturizada del dron con un peso al despegue de cinco kilogramos, y que cuenta con dos conjuntos de alas más pequeñas en forma de X y la capacidad de realizar un picado casi vertical. Ambos vehículos aéreos no tripulados disponen de una sección de cabeza y nariz con cámara y sistemas de guiado óptico-electrónico y por TV, y funcionan con motores eléctricos silenciosos. Los Lancet pueden apuntar a tropas, blindados ligeros y pesados, posiciones fortificadas e incluso otros drones de combate. ¿Qué es el Izdeliye-53?Esta semana, en el Foro Técnico Militar Internacional Army-2023, los fabricantes rusos de vehículos aéreos no tripulados presentaron una serie de nuevos dispostivos. Entre ellos se encuentra Izdeliye-53, (también llamado Z-53), una munición merodeadora de nueva generación desarrollada por Aeroscan, filial de ZALA Aero, que supone el siguiente paso en la evolución del Lancet y que, según esperan los diseñadores, será casi imposible de detener.Un video promocional de la empresa muestra las características geométricas distintivas del nuevo dron, que presenta de nuevo cuatro grandes alas montadas en la parte delantera, pero esta vez montadas en ángulos de 45 grados, en lugar de en una configuración en X, y desplegándose al despegar. Esta vez no hay aletas estabilizadoras traseras. Impulsados hacia arriba y hacia delante por una hélice orientada hacia atrás, los drones incorporan una cámara orientada hacia abajo para cartografiar el entorno y encontrar objetivos.Capaces de transportar cargas útiles de hasta cinco kilogramos, los drones están diseñados para volar en grupos y comunicarse y coordinarse entre sí para buscar y asignar objetivos terrestres, desde instalaciones antiaéreas y de artillería de cohetes hasta blindados.A diferencia de los Lancets de la generación actual, que se lanzan desde un raíl neumático especial, los Z-53 se despliegan desde pequeños tubos situados en tierra, con una configuración similar a la de los morteros. Además, lo suficientemente ligeros como para ser transportados, ya sea como lanzadores de tubos o como baterías de 2x2, utilizando vehículos ligeros. Sus tubos de transporte sellados se utilizan para almacenar, transportar y lanzar los UAV, lo que significa que no es necesario ensamblarlos sobre el terreno.¿Qué tipo de combate realizan?Los desarrolladores afirman que su nuevo dron se basa en los principios de la guerra centrada en la red, un concepto que permite que un enjambre de drones kamikaze unidos por una única red neuronal operen coordinadamente entre sí.En términos más generales, la guerra centrada en la red es una doctrina militar que consume muchos recursos y cuyo objetivo es traducir la ventaja informativa de los ejércitos —obtenida mediante el uso eficaz de las comunicaciones, las redes y los sensores avanzados— en una ventaja en el campo de batalla que permita, por un lado, mejorar el conocimiento de la situación y agilizar la entrega de órdenes, el despliegue y el fuego y, por otro, la capacidad de supervivencia.¿Se puede detener el nuevo Lancet?"Lo principal de los drones es su facilidad de uso. La facilidad de uso y la autonomía casi total frente a cualquier medio de contraataque. Es decir, será casi imposible luchar contra ellos", explicó en julio pasado el diseñador jefe de ZALA Aero, Alexander Zajarov, a la televisión rusa en un reportaje de presentación del nuevo dron."Es decir, ¿dispondrá de algún canal seguro?", preguntó el entrevistador.Zajarov apuntó también que el papel del operador consistirá en introducir órdenes sobre la zona de operaciones y los tipos de objetivos a atacar (por ejemplo, solo blindados, artillería, radares o sistemas de defensa antiaérea), y que los drones se acercarán a la zona objetivo y determinarán de forma independiente qué equipos atacar, incluso basándose en clasificaciones de prioridad.El diseñador reveló que el Z-53 no puede ser suprimido mediante sistemas de guerra electrónica, ya que su circuito informático principal va a bordo y es capaz de operar de forma independiente.Además, dijo, capturar un dron Izdeliye-53 y mirar en su interior no debería permitir al enemigo conocer sus secretos, debido a una "serie de grados de protección y permisos de seguridad".El diseñador señaló que el dron ya ha sido sometido a una serie de pruebas de combate. Y eso significa que, por muchas decenas de miles de millones de dólares en equipamiento militar adicional que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entregue a Ucrania para enfrentar a las tropas rusas, los militares del país euroasiático tendrán la capacidad de destruirlo.

