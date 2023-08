Nuevo dron ruso para proteger infraestructuras submarinas se estrenará en el foro Army 2023 | Fotos

https://sputniknews.lat/20230814/nuevo-dron-ruso-para-proteger-infraestructuras-submarinas-se-estrenara-en-el-foro-army-2023--fotos-1142642761.html

La Oficina Central de Diseño de Ingeniería Marina Rubín ha desarrollado un nuevo dron marítimo para proteger la infraestructura submarina de tuberías, informó a Sputnik el servicio de prensa de la empresa. El vehículo submarino autónomo no tripulado Argus se exhibirá por primera vez en Kúbinka, en el marco del Foro Técnico Militar Internacional Army, que se celebra del 14 al 20 de agosto.El servicio de prensa de Rubin explicó que, al detectar un objeto desconocido cerca de una hipotética tubería, el dron de 5,6 metros de largo "identificará el objeto como fuente de peligro y, a continuación, transferirá la información al buque de respaldo".Una vez tendido el oleoducto, el Argus empezará a vigilar su estado técnico, afirmaron desde la empresa, añadiendo que el dron es capaz de detectar fugas de petróleo o gas, así como el desplazamiento de una tubería. Además, el dron puede utilizarse para realizar la exploración submarina de minerales y en operaciones de búsqueda y rescate. De acuerdo con el fabricante, el Argus, de 3,2 toneladas, funciona con una batería de iones de litio y, cuando está en posición de superficie, puede utilizar equipos de radio vinculados a ondas de muy alta frecuencia, comunicación por satélite y un sistema wifi.Explosiones del Nord StreamParece que el desarrollo del dron es especialmente pertinente en el contexto de las explosiones del año pasado que interrumpieron la red de gasoductos Nord Stream.Los gasoductos, construidos para transportar gas mediante el mar Báltico desde Rusia hasta Alemania, sufrieron explosiones en septiembre de 2022. El operador del gasoducto, la firma Nord Stream AG, declaró que los daños no tenían precedentes y que era imposible calcular el tiempo que tardarían las reparaciones. Dinamarca, Alemania y Noruega han dejado a Rusia fuera de sus investigaciones sobre el atentado, lo que ha llevado a Moscú a componer su propia investigación.Aún no se han anunciado resultados oficiales de las investigaciones, pero el 8 de febrero el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico. Hersh subrayó que Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

