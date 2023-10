https://sputniknews.lat/20231005/argentina-acoge-la-v-cumbre-mundial-de-salud-mental-1144433008.html

Argentina acoge la V Cumbre Mundial de Salud Mental

Argentina acoge la V Cumbre Mundial de Salud Mental

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó la inauguración de la V Cumbre Mundial de Salud Mental, que por primera vez se... 05.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-05T16:42+0000

2023-10-05T16:42+0000

2023-10-05T16:42+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

buenos aires

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/05/1144433180_0:81:698:473_1920x0_80_0_0_5e54f0ac24fa710a6ddd004dc4630fb2.png

Al congreso, que se realiza hasta el 6 de octubre bajo el lema Salud mental en todas las políticas, acudieron los directores Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y Robert Mardini, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Al darle la bienvenida a todos los funcionarios, el jefe de Estado argentino invitó a reflexionar sobre la pandemia de covid-19, que no tuvo "armas, ni bombas, ni misiles, pero murieron 15 millones de personas". En sus observaciones sobre la salud mental, Fernández indicó que "hay que entender que es una enfermedad que no tiene manifestaciones físicas, que está en el interior del ser humano". En ese sentido, todas las personas "tienen derecho a contar con asistencia", la cual "no pasa por la reclusión indigna en un lugar donde padecen condiciones de abandono, sino en encontrarle una salida", añadió. A la cumbre asisten más de 500 delegados, expertos locales e internacionales en salud mental, representantes de asociaciones de pacientes, de organizaciones de la sociedad civil, y de unos 20 organismos internacionales y de casi 30 países del mundo. El objeto de este foro es fortalecer las medidas que se lleven a cabo para abordar las cuestiones relacionadas con la atención de la salud mental. Uno de cada ochoAl tomar la palabra, el director del CICR valoró que ésta es la primera vez en que este congreso se celebra fuera de Europa.Más allá de ser anfitriona de la cumbre, las políticas públicas de Argentina en materia de salud fueron destacadas durante la intervención del director de la OPS, al señalar que el país sudamericano había "asumido compromisos políticos de alto nivel con la salud mental, al acelerar la implementación de leyes nacionales y enfocarse en los servicios hacia la comunidad a través de visiones intersectoriales".En un mensaje grabado, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que la definición de salud para su organización abarca "un estado de completo bienestar físico, mental y social".Durante la cumbre tendrá lugar una conferencia magistral sobre la salud comunitaria en todas las políticas, dos sesiones plenarias globales, una sesión plenaria regional, tres diálogos de expertos y nueve talleres sobre diversas temáticas.Organizada con la colaboración de la OMS, la primera edición de este congreso se celebró en Londres en 2018, a la que siguieron las organizadas en Ámsterdam (2019), París (2021) y Roma (2022).

https://sputniknews.lat/20231004/el-uso-del-fentanilo-en-espana-al-alza-podra-irrumpir-una-pandemia-de-zombies-como-la-de-eeuu-1144377905.html

https://sputniknews.lat/20231005/un-problema-de-salud-publica-las-chinches-asedian-a-paris--1144405144.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, alberto fernández, buenos aires, 💗 salud