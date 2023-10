https://sputniknews.lat/20231005/estamos-en-panico-la-destitucion-de-mccarthy-en-eeuu-es-un-desastre-para-ucrania-1144412185.html

"Estamos en pánico": la destitución de McCarthy en EEUU "es un desastre" para Ucrania

"Estamos en pánico": la destitución de McCarthy en EEUU "es un desastre" para Ucrania

Las autoridades ucranianas están "en pánico" ya que la destitución del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, y el... 05.10.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, hay "ansiedad y confusión" en Kiev, con los funcionarios locales perdidos en la especulación sobre lo que podría suceder a continuación, ya que "su aliado militar de mayor confianza de repente parece poco fiable". "Nos interesa que las cosas se arreglen para que la democracia estadounidense pueda funcionar, y para que podamos restaurar el consenso bipartidista sobre el apoyo a sus propios intereses nacionales apoyando a Ucrania", agregó Klympush-Tsinadze.Mientras tanto, varios líderes europeos se muestran cada vez más dispuestos a criticar a Kiev y se oponen a seguir apoyando a Ucrania, principalmente por la corrupción y los sobornos. A su vez, los funcionarios ucranianos suelen evitar criticar públicamente a sus socios para no parecer desagradecidos, aunque esta semana algunos de ellos estaban en estado de shock.Por su parte, otro diputado ucraniano anónimo calificó la situación de "montaje", según el periódico.El gobierno ucraniano espera recibir 42.800 millones de dólares de donantes internacionales el año que viene. Una gran parte de esa cantidad procedería de Estados Unidos. Sin embargo, tras la destitución de McCarthy, toda la financiación estadounidense futura para Kiev está en el limbo. No está claro cuándo se elegirá un nuevo portavoz y, sin él, la maquinaria legislativa estadounidense está paralizada.En público, el Gobierno ucraniano trató de restar importancia al impacto de la confusión en Washington sobre su esfuerzo bélico. "Hasta que se elija un nuevo portavoz, la Cámara de Representantes de EEUU no puede votar leyes, pero el resto del trabajo, incluido el de los comités, continúa", afirmó la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oxana Markárova.Por ahora, Ucrania sigue disponiendo de al menos 1.600 millones de dólares adicionales para gastarlos en defensa, dijo la embajadora Markárova.El 3 de octubre la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos pidió a su presidente, McCarthy, que dimitiera. 216 congresistas votaron a favor de destituirlo, 210 en contra. Es la primera vez en la historia de EEUU que se destituye a un presidente de la Cámara Baja. Los congresistas hicieron el mismo intento en 1910, pero fracasó.La iniciativa de destituir a McCarthy partió del republicano Matt Gaetz, descontento con el hecho de que su compañero de bancada transigiera con los demócratas y garantizara la aprobación de un presupuesto de 45 días para evitar un shutdown, la suspensión del gobierno federal. También acusó a McCarthy de haber negociado supuestamente un "acuerdo secreto" con el presidente estadounidense, Joe Biden, para financiar Ucrania. La minoría demócrata y el ala derecha de la bancada republicana se unieron contra McCarthy.

