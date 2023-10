https://sputniknews.lat/20231005/una-hueste-de-demonios-la-clase-politica-estadounidense-se-quiebra-1144407553.html

"Una hueste de demonios": ¿la clase política estadounidense se quiebra?

La destitución del republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es una señal de la profunda división entre los... 05.10.2023, Sputnik Mundo

"No importa si uno es el presidente de la Cámara de Representantes o no; lo que importa es a qué partido pertenece. Esto muestra hasta qué punto se dividen el Partido Demócrata y el Partido Republicano", señaló Zhang al medio chino Global Times. También consideró que la política del país norteamericano se está adentrando en "una hueste de demonios bailando en una bacanal desenfrenada".Según el diario, el frenesí por la destitución de McCarthy—al que le tomó 15 votaciones durante cuatro días llegar al cargo— se ha incrementado debido a la cobertura mediática que se le ha dado. Sin embargo, señaló que la remoción es una representación de la llamada "política democrática de Estados Unidos". Dicho en otras palabras, una política democrática normal permitiría que el funcionamiento de esta no se viera afectada por la destitución de ningún político en particular. No obstante, el derrocamiento de McCarthy sumió a la Cámara en el caos total, según él, mientras que el destino del republicano refleja cómo la cooperación con los demócratas impacta la suerte política. En ese sentido, el profesor del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan de Shanghái, China, Wei Zongyou, detalló al Global Times que, desde una perspectiva más profunda, la política democrática no trata solo de elecciones, sino de compromiso y moderación mutuos. El 3 de octubre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó a Kevin McCarthy como su presidente, en una moción impulsada por el sector trumpista del Partido Republicano, que veía en McCarthy a un colaborador más de la Administración Biden. La destitución se logró con 216 votos a favor y 210 en contra, con ocho republicanos que se unieron a los demócratas para destituir a McCarthy. Fue la primera vez en 113 años que la Cámara Baja votaba sobre la destitución de su presidente y la primera vez que lo logró.

