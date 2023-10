https://sputniknews.lat/20231005/trump-esta-dispuesto-a-presidir-la-camara-de-representantes-de-eeuu-de-forma-temporal-1144452222.html

Trump está dispuesto a presidir la Cámara de Representantes de EEUU de forma temporal

Trump está dispuesto a presidir la Cámara de Representantes de EEUU de forma temporal

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que está dispuesto a asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, tras la destitución del... 05.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-05T23:48+0000

2023-10-05T23:48+0000

2023-10-05T23:48+0000

internacional

eeuu

donald trump

política

cámara de representantes de eeuu

kevin mccarthy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/03/1142209569_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_72b1a1b96cb1d2575c46c97f08038b4a.jpg

Además, dijo a Fox News que "me han pedido que hable como unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso". "Si no obtienen el voto, me preguntaron si consideraría tomar la presidencia hasta que consigan a alguien a más largo plazo, porque me postulo para presidente", añadió en referencia a sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca. ¿Podría Trump liderar la Cámara de Representantes?La declaración de Trump generó dudas sobre la legalidad de la propuesta, pero la Constitución de Estados establece que podría ser posible.En el artículo primero, sección dos, se señala que cualquier persona puede ser presidente de la Cámara de Representantes sin importar si no es congresista o legislador, de acuerdo con información de la cadena CNN.Sin embargo, el reglamento interno de los republicanos en su directriz número 26, señala que "cualquier miembro del liderazgo republicano se hará a un lado si es acusado de un delito grave por el que pueda ser impuesta de dos o más años de prisión". Donald Trump enfrenta cuatro juicios y es acusado de 91 delitos, de los cuales varios ameritan varios años de prisión. Por ello, el magnate podría no ser tomado en cuenta para liderar a los representantes.

https://sputniknews.lat/20231003/kevin-mccarthy-es-destituido-como-presidente-de-la-camara-de-representantes-de-eeuu-1144362190.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, política, cámara de representantes de eeuu, kevin mccarthy