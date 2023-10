Valores europeos: ¿sólo los millonarios tienen derecho a tener coches eléctricos?

https://sputniknews.lat/20231005/valores-europeos-solo-los-millonarios-tienen-derecho-a-tener-coches-electricos-1144433568.html

Ursula von der Leyen ‘basada’Ursula von der Leyen era sumamente feliz cuando anunciaba que a partir de 2035 estaría prohibido vender coches a combustión. Y lo que ahora parece que queda claro, es que lo único que le hacía más feliz que eso, era el hecho de saber que sólo los ricos, los millonarios, podrían acceder a los coches eléctricos que hasta hace no mucho tiempo tenían precios prohibitivos para el común de la gente.La presidenta de la Comisión Europea era feliz sabiendo que ‘el’ slogan de Davos que dice ‘No tendrás nada y serás feliz’, estaba más que nunca al alcance de la mano, entre otras cosas, porque restringe el libre movimiento de gran parte de la ciudadanía mediante el ‘peaje’ tamizador, el hándicap que significaba para la clase trabajadora no poder acceder a un coche ‘basado’ en energía limpia.Entonces, pasó algo que tal vez la alta funcionaria europea ni se lo había planteado: que China llegaría al mercado europeo con coches eléctricos mucho más ‘democráticos’, al alcance de más bolsillos, algo insoportablemente disruptivo en los preceptos de la nueva Europa que desde Bruselas y Davos intentan moldear.Contrariada debido a que más gente ya tenía la posibilidad de contar con un coche eléctrico, von der Leyen fustigó a Pekín por venderlos baratos, y los calificó como "competencia desleal". "Los mercados globales están plagados de coches eléctricos chinos baratos, y su precio se mantiene bajo de forma artificial mediante enormes subvenciones estatales […]. Por eso, iniciamos una investigación anti subvenciones sobre los vehículos eléctricos procedentes de China […]. Protegeremos a las empresas europeas de la competencia desleal".Pero, ¿realmente para la Europa abanderada del libre mercado, un producto por el mero hecho de ser más barato, es una competencia desleal? Más que proteger a las empresas europeas, que dicho sea de paso muchas de ellas fabrican sus coches ecológicos en China, lo que está protegiendo, o más bien, defendiendo, es una cuestión que tiene más que ver con lo social, pero basado en principios económicos.Fallo en la ‘matrix’Pasando en limpio. Primero, Von der Leyen empuja a los europeos a comprar coches eléctricos, y cuando los europeos pueden empezar a permitírselos, les pone un ‘cordón sanitario’ por ser demasiado baratos. La interrogante que se abre paso es: ¿acaso será que a Von der Leyen no le preocupa tanto el medio ambiente, sino hacer negocio?En un contexto en que China acabará por tomar la delantera a muchos fabricantes europeos, ciertas divisiones de marcas tan conocidas como Porsche ya auguran el sorpasso en cuestión de "dos o tres años". Y es que debido a ello, muchas compañías europeas miran hacia Oriente en busca de asociaciones o acuerdos. Esto es algo que ya ha sucedido entre Volkswagen y XPeng o Audi y SAIC. Pero estas no serán las únicas que podrían acordar acercamientos con el gigante asiático.Al mismo tiempo, Reuters informa que fuentes familiarizadas con el asunto han afirmado que tanto Mercedes-Benz como NIO han tenido "conversaciones exploratorias" en busca de una posible unión. Concretamente, puntualizan que la firma alemana invertiría en la compañía china de vehículos eléctricos para poder tomar parte en su tecnología propia.El analista internacional Fernando Moragón opina que la medida de abrir una investigación a la industria china de coches ecológicos por su precio, no tiene una explicación racional. "Esto es lo de siempre, es muy antiguo: ‘somos liberales, viva el capitalismo, viva la libre competencia, eso lleva al progreso’, etc. Ahora bien, cuando eso favorece a otros porque hacen coches más baratos, entonces dejamos de ser liberales, dejamos de ser capitalistas neoliberales y aclamar al libre mercado, y entonces nos convertimos en proteccionistas", observa Moragón al respecto.

