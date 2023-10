https://sputniknews.lat/20231006/detras-del-caos-cameral-en-eeuu-fase-post-ucrania-desdolarizacion-global-y-crisis-de-la-deuda-1144476437.html

Detrás del caos cameral en EEUU: Fase "post-Ucrania", desdolarización global y crisis de la deuda

Detrás del caos cameral en EEUU: Fase "post-Ucrania", desdolarización global y crisis de la deuda

En la fase "post-Ucrania” —donde fracasó la "contraofensiva" de Kiev y en el seno de la Unión Europea se escenifican cambios dramáticos desde Eslovaquia hasta... 06.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-06T16:57+0000

2023-10-06T16:57+0000

2023-10-06T16:57+0000

internacional

kevin mccarthy

volodímir zelenski

donald trump

ucrania

eeuu

partido republicano (eeuu)

cámara de representantes de eeuu

✒️ firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/06/1144475950_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_13e952281ef21809289d8461582f2607.jpg

La humillante defenestración de Kevin McCarthy, otrora líder muy frágil de la mayoría Republicana en la Cámara de Representantes, epitomiza la secuencia de la ingobernabilidad consustancial al modelo plutocrático y gerontocrático de Estados Unidos, en medio de una crisis económica en ciernes y la preocupante desdolarización global a un año de la crucial y definitoria elección de 2024.Hasta el clintoniano británico Edward Luce, del rotativo portavoz de la monarquía globalista neoliberal Financial Times, admite que existía un acuerdo secreto del presidente Biden, cada vez más catatónico, con Kevin McCarthy para promover sotto voce la estéril ayuda a Ucrania, paralizada en la Cámara.El pacto secreto Biden/McCarthy sobre la ayuda subrepticia a Ucrania derivó en la revuelta de un puñado de legisladores republicanos encabezados por Matt Gaetz, de Florida.Tanto la opinión pública como el mismo Partido Republicano prefieren ayudar a los pauperizados estadounidenses que a los despilfarradores ucranianos, cuando Ucrania es catalogada como "el país más corrupto de Europa".A mi juicio, tal es la realidad tras bambalinas del despliegue de la nueva correlación presupuestal de fuerzas en el Congreso, en la escenografía de la "post-Ucrania" cuando el régimen del comediante Zelenski se encuentra agónico.En forma menos hierática, el legislador Matt Gaetz se confinó a enarbolar que la causa de la defenestración del malhadado McCarthy —quien alucinó al comparar a Putin con Hitler—, se debió al déficit anual de 2 billones de dólares al año, y a los 33 billones de dólares de deuda, al unísono del declive del dólar en las transacciones comerciales globales.Matt Gaetz enfatizó que el "sistema BRICS" contribuye a la rápida "desdolarización global de la economía de EEUU" cuando en las noticias "la tendencia económica número uno en 2023 es la desdolarización global".En mi ensayo sobre las Tres desdolarizaciones, denominé al declive de las transacciones comerciales del dólar como "desdolarización soft", en contraste con la "desdolarización hard", donde impera en forma incólume el dólar como "divisa de reserva", que será más difícil de desbancar, lo cual tomará mayor tiempo.Hasta Robert Gates, anterior secretario de Defensa del Pentágono con el republicano Bush y el demócrata Obama, publicó un artículo reciente en Foreign Affairs, titulado La Superpotencia Disfuncional ¿Puede un dividido Estados Unidos disuadir a China y a Rusia?El conocido inversionista multimillonario Ray Dalio, especialista en fondos de cobertura de riesgo —autor del libro seminal El Orden Cambiante: Razones por las que los países tienen éxito o fracasan del 2021, que subsume medio siglo de los mercados y las economías globales cuando confluyen condiciones económicas y políticas no vistas— comentó el “grave riesgo” de la situación fiscal de EEUU que se encamina a una “crisis de la deuda”, en una entrevista a CNBC. Sucede que los niveles de la deuda de EEUU se dispararon aproximadamente 50% en el gasto federal entre 2019 a 2021, según el Departamento del Tesoro, en medio de la imparable alza de las tasas de interés y una incoercible inflación mezclada con la visibilidad de una inminente recesión.La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó 33 billones de dólares, que representan 122,8% de su PIB, frente a 14 billones de dólares la Unión Europea, que constituyen 84,36%, y 206.000 millones de dólares de Rusia,16,7% de su PIB, cuya deuda es considerada una de las más bajas del mundo.Más allá del bizarro suicidio de Greg Beckett, de 46 años, CEO de Wells Fargo, quinto banco de EEUU, desde el piso 14 de un edificio en el paraíso fiscal de Wilmington, Delaware, se vislumbra que el año 2024 será fiscalmente volcánico cuando el Departamento del Tesoro tendrá que renegociar el plazo de 7,5 billones de dólares, que se encontraban prácticamente a tasa cero, debido a la fase de tasas de interés regaladas, y que deberá transmutar a una tasa presente de por lo menos 5% anual cuando se han disparado las tasas a largo plazo de 10 años.Sea lo que fuese, el caos cameral ha puesto en peligro el impopular financiamiento a Kiev en la fase "post-Ucrania" cuando la muy cacareada "contraofensiva" del comediante Zelenski ha hecho agua.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

https://sputniknews.lat/20231004/la-destitucion-de-mccarthy-demuestra-la-ruptura-en-el-interior-de-eeuu-1144389064.html

https://sputniknews.lat/20230907/por-que-la-desdolarizacion-es-la-nueva-descolonizacion-1143445962.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

kevin mccarthy, volodímir zelenski, donald trump, ucrania, eeuu, partido republicano (eeuu), cámara de representantes de eeuu, ✒️ firmas