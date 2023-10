https://sputniknews.lat/20231006/ernesto-guevara-march-el-che-sigue-vivo-en-cada-lucha-1144487717.html

Ernesto Guevara March: "El 'Che' sigue vivo en cada lucha"

Ernesto Guevara March: "El 'Che' sigue vivo en cada lucha"

Al cumplirse 56 años de la muerte del líder revolucionario, conversamos sobre su legado con su hijo menor, Ernesto Guevara March, y con el investigador cubano... 06.10.2023, Sputnik Mundo

"Un día, Fidel Castro va a mi casa y me pregunta ¿tú quién eres? Le respondo: Ernesto Che Guevara. Fidel me mira y entonces me dice: "No, no. Eres Ernesto Guevara, el 'Che' hay que ganárselo ", recordó el hijo más pequeño del líder revolucionario argentino, con una sonrisa en el rostro, en diálogo con Telescopio."Hasta Fidel Castro señalaba que no todos podemos ser como el 'Che'", concluyó emocionado el entrevistado al cumplirse 56 años del asesinado de su padre.Ernesto 'Che' Guevara murió a sus 39 años, el 9 de octubre de 1967 en Vallegrande, departamento de Santa Cruz, Bolivia.Nacido en Argentina (Rosario), el 'Che', médico de profesión, fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. (1953-1959).Guevara combatió en la clandestinidad de las montañas bolivianas hasta resultar herido, ser capturado y llevado a la escuelita de La Higuera el 8 de octubre de ese año, donde fue fusilado un día después."Cuando mi padre fue asesinado, yo tenía dos años", recordó Guevara March."Mi padre fue un gran revolucionario. Todavía su ejemplo perdura en todos los movimientos y en las luchas de los pueblos, donde siempre está presente la figura del comandante Guevara", indicó.Por su parte, el investigador cubano Frank Josué Solar Cabrales, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de Oriente, dijo a Telescopio que el 'Che' es un "icono y una bandera de combate para generaciones de revolucionarios en América Latina".Solar Cabrales se refirió además a la participación de EEUU en el asesinato del líder revolucionario, y de su vigencia en América Latina en medio de los llamados golpes de Estado blandos, bloqueos y casos de lawfare."El 'Che' siempre va a ser una inspiración para América Latina, recordándonos a no conformarnos con avanzar solo en algunas reformas dentro de un sistema capitalista que quiere imponerse, porque el cambio debe ir hasta el final", afirmó el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

