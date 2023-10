https://sputniknews.lat/20231006/este-es-el-otro-gran-obstaculo-de-ucrania-y-no-es-el-ejercito-ruso-1144457283.html

Este es el otro gran obstáculo de Ucrania... y no es el Ejército ruso

Tras más de año y medio de combates en suelo ucraniano, Washington y sus socios de Bruselas empiezan a experimentar una cierta fatiga en el apoyo masivo de dinero y armamento que brindan al Ejército de Zelenski, que ha fracaso en su contraofensiva que inició en junio pasado.En la prensa estadounidense siguen los reportes sobre los deseos de reducir o incluso cortar de tajo el financiamiento occidental a Ucrania, en un contexto complejo para las fuerzas ucranianas, las cuales no han podido pasar las líneas de defensa rusas. Desde la Casa Blanca ya han admitido que al país de Europa del Este le quedan entre seis y ocho semanas de buen clima para avanzar en su contraofensiva. Un artículo del diario The Washington Times —titulado ¿Fatiga de combate? Grietas en la unidad occidental mientras Ucrania se esfuerza por mostrar progresos— señala que la alianza pro-Ucrania se desdibuja a medida que los logros en el frente no son visibles. En Estados Unidos, mientras tanto, los opositores republicanos a la Administración Biden aseguran que el apoyo ucraniano debe mermar o desaparecer, ya que, dicen, se trata de un conflicto en el que la nación norteamericana no obtendrá ningún beneficio. Ante este panorama, este 5 de octubre, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recordó que "Europa no puede llenar el vacío de Estados Unidos", luego de que el Congreso estadounidense se negara a aprobar más fondos para Zelenski.Según el diario, la unidad de Estados Unidos y sus principales socios está mostrando "los primeros signos de que el apoyo a Ucrania no durará indefinidamente". "En Estados Unidos, los principales candidatos a la nominación presidencial republicana, incluido el expresidente Donald Trump, han adoptado una postura escéptica sobre la ayuda estadounidense indefinida a Ucrania. Los republicanos del Congreso retiraron el fin de semana la ayuda a Ucrania de un proyecto de ley de gastos de última hora que evitó un cierre del gobierno", señala. El Congreso de la nación norteamericana aprobó en diciembre de 2022 casi 45.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre de este año. Sin embargo, a pesar del dinero y los equipos militares entregados, las tropas ucranianas no consiguen avances en sus contraofensivas frente a las fuerzas rusas.El Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.

