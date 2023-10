https://sputniknews.lat/20231003/john-kirby-a-ucrania-le-quedan-seis-u-ocho-semanas-de-buen-clima-para-su-contraofensiva-1144360459.html

John Kirby: "A Ucrania le quedan seis u ocho semanas" de buen clima para su contraofensiva

John Kirby: "A Ucrania le quedan seis u ocho semanas" de buen clima para su contraofensiva

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que es importante que la ayuda militar a Kiev desde Estados Unidos siga... 03.10.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, Kirby aseveró que la Casa Blanca tiene confianza en que el Congreso aprobará el envío de más dinero y equipos militares a Ucrania, aun sin el republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Asimismo, el funcionario señaló que es importante que los recursos a Kiev sigan su curso y advirtió que no aprobar una nueva ayuda podría tener consecuencias negativas para Ucrania en el campo de batalla."No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El tiempo no es nuestro amigo", sentenció Kirby. El pasado mes de septiembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal alertó que las tropas ucranianas en el campo de batalla tienen urgencia por avanzar a medida que se acerca el invierno con días más cortos, lluvias torrenciales y nieve. "El clima helado complica las operaciones básicas, desde cargar proyectiles de artillería hasta apretar el gatillo", señala el artículo del WSJ. "Es más difícil luchar con frío, con humedad, con barro", reconoció el mayor general Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, según la nota.Según el texto, a los ucranianos les preocupa que puedan lograr una brecha entre las fortificadas defensas de las tropas de Rusia, pero que sus tanques y equipos blindados pesados no puedan avanzar rápidamente porque el terreno está demasiado enlodado o nevado.El 12 de septiembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos y solo consiguieron aumentar las pérdidas que ya ascienden a 71.500 efectivos ucranianos.En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.

