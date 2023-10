https://sputniknews.lat/20231006/mordedura-de-cucaracha-por-que-muerden-a-la-gente-1144477272.html

Mordedura de cucaracha, ¿por qué muerden a la gente?

Mordedura de cucarachaLas cucarachas son unos de los insectos más comunes y adaptables del planeta. La principal diferencia entre las cucarachas negras y las rojas, como se puede adivinar por su nombre, es el color. La esperanza de vida de las cucarachas oscila entre unos meses y cinco años.Las cucarachas negras y rojas tienen hábitos similares y prefieren vivir en ambientes cálidos y húmedos, como dormitorios, cocinas, baños y sótanos.No todo el mundo sabe que las cucarachas muerden. Ciertamente, la mordedura de este animal es un fenómeno bastante raro. Sin embargo, hace más de cincuenta años, científicos estadounidenses registraron y comprobaron casi una veintena de casos de mordeduras humanas por estos insectos.La estructura anatómica de su aparato bucal permite hacerlo con tranquilidad. La mandíbula de este insecto está bastante bien desarrollada. Su boca es un potente aparato roedor.Una cucaracha no puede morder la piel humana, ya que el tejido vital es suficientemente fuerte. Pero dañar la epidermis para el insecto es bastante accesible. La cucaracha no muerde a una persona, sino que arranca trozos de la epidermis.SíntomasUn bulto rojo en la zona afectada. Las mordeduras son muy similares a la picadura de un mosquito, chinche, pero suelen ser de mayor tamaño entre uno y cuatro mm de ancho, pueden aparecer costras en el lugar de la mordedura.Si hay reacciones alérgicas a las mordeduras de insectos, pueden aparecer enrojecimiento y erupciones.Cómo se ve la mordeduraLa mordedura parece una abrasión redonda hinchada con bordes desgarrados, de cuyo centro se ha arrancado un trozo de piel. A veces la cucaracha no puede arrancar el trozo de piel que muerde, entonces pueden quedar puntos oscuros del color de los hematomas.En la zona del párpado, las mordeduras parecen pequeños puntos rojos y densos, la zona dañada está muy hinchada, inflamándose casi todo el ojo. Alrededor de la mordedura diverge radialmente un enrojecimiento, que palidece gradualmente más cerca de los bordes.Muy a menudo, las mordeduras de cucaracha pueden confundirse con las de chinches.La principal diferencia en este caso consiste en que las picaduras de chinches suelen presentarse varias a la vez durante la noche y se alinean en la piel. Puede aparecer solamente una mordedura de cucaracha o varias a la vez, pero siempre están situadas caóticamente.Qué hacer si te muerde una cucarachaSigue tres sencillos pasos:TratamientoAlgunas personas ni siquiera se dan cuenta de que algo les ha mordido por la noche. Deberías darte cuenta. Las heridas deben tratarse inmediatamente. En condiciones poco favorables, pueden producirse cicatrices, infección, inflamación e hinchazón.Tras una mordedura de cucaracha, los expertos aconsejan tomar inmediatamente estas medidas:Qué enfermedades transmite la cucaracha al ser humanoRecuerda que las cucarachas pueden ser portadoras de más de 40 enfermedades infecciosas diferentes, entre las que se incluyen:Es cierto que la mayoría de estas enfermedades peligrosas penetran en el cuerpo humano a través de alimentos y agua contaminados, donde se habían metido los insectos. Las cucarachas pueden incluso transportar huevos de helmintos sobre sí mismas e infectar a las personas con lombrices.Sin embargo, las mordeduras solo pueden provocar irritaciones cutáneas, reacciones alérgicas y diversas inflamaciones de la piel. En la cubierta quitinosa de este insecto se asienta un gran número de microbios patógenos y microorganismos peligrosos. Cuando un insecto pica a una persona, la herida puede verse afectada no solo por el polvo y la suciedad, sino también por agentes patógenos de diversas enfermedades. Aunque ocurre raramente, no hay que excluir esta posibilidad.Por qué muerden las cucarachasCon comida y agua suficientes, las cucarachas domésticas rara vez prestan atención a los humanos. Son insectos no agresivos que conviven bastante bien con las personas y no las atacan sin necesidad.Normalmente, las cucarachas se conforman con otro tipo de comida, sobras o papel pintado; sin embargo, si la población de cucarachas es numerosa, puede que les falte comida y entonces empiezan a morder a la gente.Conviene recordar que las cucarachas temen a las personas y solo pueden atacarlas cuando están dormidas. Estos insectos suelen salir a la caza en la oscuridad.Lo más frecuente es que los niños estén expuestos a las mordeduras de cucaracha. En primer lugar, tienen un olor corporal más agradable y atractivo. Y en segundo lugar, su piel es más delicada y suave, por lo que es fácil que piquen.

