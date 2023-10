https://sputniknews.lat/20231006/revelan-que-los-ucranianos-compran-certificados-de-defuncion-para-evitar-la-movilizacion-1144461460.html

Revelan que los ucranianos compran certificados de defunción para evitar la movilización

A los varones ucranianos se les ofrece comprar certificados de defunción en la 'dark web' para evitar la movilización, reveló un corresponsal de Sputnik.

"¡Formamos un paquete completo para que usted reciba una indemnización del Estado por un familiar fallecido! Así se puede no ir a la guerra y conseguir dinero. El costo del servicio: 10.000 dólares", prometen los autores del anuncio.Debido a la aguda escasez de fuerza viva, hace algunas semanas el secretario de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano comunicó que Ucrania movilizará incluso a discapacitados y ciudadanos con graves restricciones de salud.A finales de agosto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó una revisión completa de todas las exenciones de movilización concedidas por las Comisiones Médicas Militares (CMM) con el pretexto de que algunos ucranianos en edad de alistarse habían sobornado a funcionarios para obtener resoluciones fraudulentas de "discapacidad" de las CMM.La iniciativa se anunció tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana. En lugar de ganar terreno en el campo de batalla, las Fuerzas Armadas ucranianas sufrieron pérdidas colosales, tanto de personal como de material. No obstante, los patrocinadores occidentales de Kiev instan a los ucranianos a continuar luchando. Como afirmaba el exsecretario de Defensa británico, Ben Wallace, en su reciente artículo de opinión, Ucrania debe ampliar la movilización y enviar a sus jóvenes al campo de batalla porque cualquier pausa permitirá a Rusia "construir un nuevo ejército".Eliminación del concepto de "discapacidad"Aparte de la movilización forzada, el Gobierno de Kiev planea llevar a cabo una reforma global del sistema de la Comisión de Expertos Médicos en 2025 y reconsiderar por completo los enfoques de la evaluación de la discapacidad, comunicó el ministro ucraniano de Sanidad, Víctor Liashko. Destacó que Ucrania sustituirá el concepto de "discapacidad" por la "evaluación de la pérdida de funcionalidad" a partir de 2025.En sus palabras, los ucranianos buscan prestaciones por "discapacidad" en lugar de recuperar su productividad. Argumentó que este planteamiento es una reliquia de la era postsoviética que Ucrania debería descartar.Liashko explicó que las personas con lesiones se someterán a rehabilitación, y después serán redirigidas a especialistas que estudiarán cómo restaurar su funcionalidad. Según los medios de comunicación ucranianos, durante los 10 meses del conflicto en 2022, más de 45.000 ucranianos recibieron el estatus de discapacidad, lo que supone 3,5 veces más que en 2021.En este contexto, el analista militar, Alexéi Leonkov, subrayó que la decisión de Kiev de eliminar el concepto de "discapacidad" para 2025 indica la falta de voluntad de las autoridades estatales de ocuparse de los ucranianos vulnerables. "Esto significa que el régimen de Kiev está recortando todos los programas sociales bajo el plausible pretexto de que es una reliquia soviética", apuntó Leonkov, analista militar y editor de la revista Arsenal Otechestva (Arsenal de la Patria)."Para reducir costos, dirán: 'No tienes piernas, pero tienes brazos. Eso significa que no eres discapacitado, puedes trabajar con las manos, vete a trabajar de contable. Si no tienes brazos, pero tienes piernas, trabaja de cartero. Si no tienes piernas, pero tienes brazos, te sentarás ante un ordenador, trabajarás como operador'", explicó el analista.Agregó que como consecuencia de ello, todas las ayudas por discapacidad se reducirán drásticamente, así como todas las prestaciones sociales. Es decir, se diferenciarán de la gente corriente solo en el grado real de su discapacidad.Sin embargo, de acuerdo con el experto militar, la cuestión es si Ucrania aprobará al mismo tiempo leyes que protejan los derechos de esos empleados discapacitados. ¿Y si las empresas ucranianas se niegan a contratar a esas personas? Eso significaría que las personas discapacitadas se quedarían sin medios para sobrevivir, dado que el Gobierno ucraniano se va a encoger de hombros ante esta responsabilidad, señaló.Según Leonkov, es probable que el país se enfrente al desempleo y a la bancarrota en el futuro, dado que su deuda nacional se acerca al valor de su producto interior bruto (PIB). Es decir, Ucrania adoptará estrictas medidas de austeridad, reducirá al mínimo los programas sociales y elevará el listón para recibir cualquier tipo de ayuda financiera.La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de los equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

ucrania

