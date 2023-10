https://sputniknews.lat/20231006/ucrania-desmantela-a-eeuu-y-europa-y-en-la-casa-blanca-inquieta-la-corrupcion-que-hay-en-kiev-1144485018.html

Ucrania "desmantela" a EEUU y Europa, y en la Casa Blanca inquieta la corrupción que hay en Kiev

Ucrania "desmantela" a EEUU y Europa, y en la Casa Blanca inquieta la corrupción que hay en Kiev

En la Casa Blanca hay una gran preocupación por el alto nivel de corrupción en Ucrania. Así lo constata un documento confidencial de la Administración Biden... 06.10.2023

Los "pases mágicos" de Ucrania en Occidente: nada por aquí, nada por alláLa corrupción de alto voltaje en el régimen de Kiev es percibida en la Casa Blanca como una situación de alto riesgo: teme que la consecuencia directa sea que sus socios occidentales empiecen a abandonar su lucha contra Rusia, tal como lo constata un documento de alto secreto del Gobierno al que tuvo acceso el medio Politico.Para el analista internacional Eduardo Luque, "esto es como hacer la cuadratura del círculo, porque realmente el régimen de Zelenski es un régimen que está basado precisamente en la corrupción al más alto nivel, y eso es lo que mantiene, de alguna forma, unida a la clase dirigente ucraniana. El robo sistemático que han producido y han llevado a cabo anteriormente, antes de la guerra, y ahora con la guerra".De acuerdo a Politico, el Gobierno de EEUU quiere presionar a Ucrania para que acabe con la corrupción, sobre todo porque están en juego dólares estadounidenses. Al respecto, Luque entiende que se está preparando el relevo de Volodímir Zelenski. "Se están preparando las condiciones para, si es necesario y oportuno, promocionar a otro personaje, que será inevitablemente exactamente igual de corrupto o más que el actual presidente", sentencia el analista."Fundiciones" Ucrania: agota las economías de EEUU y Europa, que se quedan sin dinero y sin armasEn este contexto, el Pentágono ha enviado una carta a los líderes del Congreso advirtiendo que se está quedando sin dinero para reemplazar las armas que EEUU ha enviado a Ucrania, por lo que ha debido retrasar el reabastecimiento de algunas tropas.El envío de la misiva, a la que ha tenido acceso The Associated Press, tiene lugar luego de la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley de financiación que evita el cierre del Gobierno durante 45 días, a cambio de eliminar la financiación a Kiev.Por si fuera poco, los países de la Unión Europea ya no pueden entregar armas a Ucrania de sus arsenales sin poner en peligro su propia seguridad, según un funcionario europeo, quien habló bajo con Politico bajo condición de anonimato."No podemos seguir donando nuestras propias reservas", apunto el funcionario. Según el medio, "el funcionario añadió que todavía existe un fuerte apoyo público y político a la lucha de Ucrania, pero 'hemos dado todo lo que no ponga en peligro nuestra propia seguridad'".

