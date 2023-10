Viktor Orban: La UE "violó legalmente" a Hungría y Polonia

"Después de esto, no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún compromiso y acuerdo en materia de inmigración. Políticamente esto es imposible. No sólo hoy, sino en general, en los próximos años. Porque legalmente, digamos, fuimos violados. Y si a ti te violaran, es decir, si te obligaran a aceptar algo que no te gusta, ¿cómo podrías llegar a un acuerdo y a un compromiso? Eso es imposible", declaró Orban a los periodistas antes del inicio de la segunda jornada de la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en la ciudad española de Granada.