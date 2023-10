https://sputniknews.lat/20231007/fracaso-en-granada-la-reunion-de-la-comunidad-politica-europea-acaba-sin-acuerdos-1144488884.html

"Fracaso en Granada": la reunión de la Comunidad Política Europea acaba sin acuerdos

"Fracaso en Granada": la reunión de la Comunidad Política Europea acaba sin acuerdos

La Comunidad Política Europea, una iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió por tercera vez desde su creación, pero terminó sin ningún... 07.10.2023, Sputnik Mundo

"Una cumbre que reunió a cerca de 50 líderes europeos, docenas de colaboradores y legiones de periodistas acabó en nada cuando los reunidos no lograron ningún avance significativo para resolver los conflictos a las puertas de Europa, ni ningún otro asunto regional", dice el medio en una nota titulada "Fracaso en Granada: La mega-reunión de líderes europeos acaba con un suspiro".Y eso que la cumbre fue presentada por sus asesores como "una oportunidad para negociar la paz entre Armenia y Azerbaiyán, rebajar las tensiones en los Balcanes y mantener una conversación estratégica sobre la seguridad del continente". Sin embargo, no se logró el objetivo, reitera el medio.Político además destaca "una falta de entusiasmo de los líderes" que "se hizo patente desde el comienzo de la jornada", cuando muchos de los invitados no se molestaron en detenerse a compartir algunas reflexiones con la masa de periodistas que los esperaba. "La italiana Giorgia Meloni se paseaba hablando por el móvil".Finalmente, dice el medio, durante una rueda de prensa que tuvo lugar al final de la jornada, el presidente francés puso buena cara a los acontecimientos del día. "Además de reforzar la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia entre los 47 miembros de la CPE, destacó las conversaciones sobre Armenia —celebradas en ausencia del principal antagonista, Azerbaiyán— como prueba de la utilidad de la reunión", apunta.El ejecutivo español, en tanto, declinó explicar por qué se había cancelado la rueda de prensa principal. Según un diplomático de la UE, aunque "no había cuestiones fundamentales", casi no era necesario hacer declaraciones a la prensa. "Es una mini-ONU, un mercado en el que los líderes pueden negociar y negociar", cita Político a un diplomático, a quien se concedió el anonimato para hablar del asunto con franqueza.

