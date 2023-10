https://sputniknews.lat/20231007/importaciones-fraudulentas-revelan-la-sistematica-fuga-de-capitales-en-argentina-1144493904.html

Importaciones fraudulentas revelan la "sistemática" fuga de capitales en Argentina

Importaciones fraudulentas revelan la "sistemática" fuga de capitales en Argentina

La Aduana y la división de lavado de activos de la Policía Federal de Argentina realizaron más de 50 allanamientos en todo el país en el marco de una...

El 5 de octubre, en el marco del caso que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, las autoridades allanaron 18 bancos, ocho estudios contables y empresas que habrían realizado falsas importaciones entre 2020 y 2022.Los operativos policiales fueron realizados en el microcentro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como en las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe, centro-este), Córdoba (capital de la provincia homónima, centro) y Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, al sur del puerto capitalino).Son 176 las empresas investigadas, que simulaban importaciones registrándose a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y enviaban el dinero a sociedades radicadas en Delaware y Florida, entidades de Estados Unidos.Mediante el SIMI, las empresas solicitaban hacer las compras en el exterior, pagándolas en dólares al cambio oficial. Este sistema dejó de funcionar en octubre de 2022, cuando fue sustituido por Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitió aumentar los controles sobre las operaciones comerciales."En Argentina, desde hace cinco décadas, los grandes bancos internacionales, los grandes bancos de capitales locales, han sido cómplices de la fuga de capitales y lleva a que algunos argentinos tengan en el exterior más de 500.000 millones de dólares", aseguró en diálogo con Sputnik el economista argentino Juan Valerdi.La Dirección General de Aduanas (DGA), que investiga el caso desde febrero, descubrió el modus operandi tras comparar los giros de divisas de parte de los bancos con las importaciones que nunca se realizaron.La causa destapó además que empleados de las instituciones financieras cobraban una comisión de alrededor del 10% para facilitar las maniobras ilegales y colocar los capitales en el exterior. Los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.Para Valerdi, la fuga de capitales en el país se ha convertido en algo "sistemático". Al operar de esta manera, las entidades financieras obtienen dos ventajas, según el experto.Un segundo interés que tienen estas empresas es colocar el dinero "en lugares donde EEUU normalmente lava dinero o cubre a los lavadores, como Delaware".Delaware (noreste) es atractivo para las compañías debido a sus laxas regulaciones fiscales. Por este motivo, miles de empresas instalan sus sociedades allí para verse beneficiadas de menores impuestos.Por su parte, también en diálogo con Sputnik, el economista argentino Jorge Colina consideró "racional" la búsqueda de transferir capitales al exterior en un contexto de "desorden macroeconómico, monetario, inflacionario, que hace que no sea conveniente dejar los ahorros en el país".Lo cuestionado es que esta acción se haya realizado por vías ilícitas, consideró el experto. "Hay vías legales para sacar capitales a través de la bolsa de comercio, con la compra de activos argentinos en pesos y posteriormente en Nueva York en dólares". De esta manera, los argentinos podrían "preservar" su dinero, indicó.De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación mensual en el país se situó en 12,4% en agosto —la variación más elevada en los últimos 21 años— y la interanual escaló a 124,4%.¿Qué problemáticas se generan?Para Valerdi, la fuga de capitales en Argentina, al igual que en otros países, es algo que se da de forma "sistemática y circular".De acuerdo con un informe del Banco Central, entre 2015 y 2019 la fuga de capitales se triplicó en Argentina, para alcanzar los 86.000 millones de dólares.Para el experto, los ajustes terminan impactando en la desaparición de servicios públicos que debería dar el Estado o en la disminución de la calidad de estos.A su vez, al igual que sucede con las mercaderías, cuando el dólar escasea aumenta cada vez más su valor. Esto tiene impacto, "tanto a nivel del dólar oficial, porque el Banco Central se queda vacío de dólares, como a nivel de los dólares financieros o ilegales, que también van desapareciendo a medida que se van fugando".El alza en la divisa termina impactando en los precios y se genera "un círculo vicioso que no tiene fin".¿Qué acciones debe implementar el Gobierno?Para Valerdi, el Gobierno, más que implementar acciones técnicas, tiene que tomar acciones políticas y "construir en la población la conciencia de lo que está en juego y para qué se hacen estas maniobras" de fuga de capitales.Para Colina, en tanto, no hay formas de evitar la salida de capitales, ni controlar el aumento del dólar. "Lo que hay que tener es una economía sana donde los ciudadanos vivan tranquilos, confíen en su Estado, en su sociedad, e inviertan, trabajen y no haya inflación".

