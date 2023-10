https://sputniknews.lat/20231008/biden-espera-pedir-al-congreso-100000-millones-para-ucrania-con-vistas-a-las-elecciones-de-2024-1144523813.html

Biden espera pedir al Congreso $100.000 millones para Ucrania con vistas a las elecciones de 2024

El presidente de EEUU, Joe Biden, estudia la idea de un gasto 'único' para Ucrania, y se estarán trazando planes para pedir al Congreso que libere tal cantidad... 08.10.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, ese paquete de ayuda puede proporcionar a la Administración Biden "la mejor oportunidad" de asegurar la financiación para Ucrania para después de las elecciones de noviembre 2024.Biden ha tenido dificultades para conseguir la aprobación de nuevos fondos para Ucrania, y las discrepancias en el Congreso sobre la ayuda a Ucrania rozaron el cierre del Gobierno y provocaron la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.Luego de aquello, conforme con The Telegraph, la Administración Biden "no está tomando ninguna medida al respecto" hasta que se elija a un nuevo presidente de la Cámara.Washington "ya no buscará" los 24.000 millones de dólares de ayuda para Ucrania incluidos en la petición de financiación suplementaria, dado que este monto "simplemente no es suficiente para cubrir el año que viene, y a ninguno de los dos partidos le interesa [hacerlo] en vísperas de la campaña electoral", agrega The Washington Post.El medio británico señala que, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el Congreso ya ha aprobado cuatro paquetes de ayuda a Kiev por valor de unos 113.000 millones de dólares.A su vez, el Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que a la fecha del 31 de julio, Ucrania ya ha recibido más de 156.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 70.000 millones de dólares, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Moscú advirtió anteriormente que tal respaldo financiero contribuiría a una mayor prolongación del conflicto en Ucrania y haría que Estados Unidos se involucrara directamente en el enfrentamiento.

