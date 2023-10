https://sputniknews.lat/20231008/puigdemont-a-prision-protestas-masivas-en-barcelona-ante-una-posible-ley-de-amnistia--videos-1144531413.html

"¡Puigdemont, a prisión!": protestas masivas en Barcelona ante una posible ley de amnistía | Videos

Una polémica ley de amnistía exigida por el partido separatista Junts per Catalunya a cambio del apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez en las próximas... 08.10.2023, Sputnik Mundo

La movilización bajo el lema No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación para "dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación de cuestiones que minarían" el sistema democrático de la Constitución está encabezada por la presidenta de la Societat Civil Catalana, Elda Mata. En cuanto a la representación de los principales partidos de España, solo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido de los Socialistas de Cataluña no informaron de la participación de sus líderes, mientras que los actuales presidentes del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de Vox, Santiago Abascal, y de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acudieron a la manifestación.El principal punto controversial de la ley reside en que no está contemplada en la Constitución del Estado. La aplicación de la medida corresponde a los poderes públicos por razones de carácter extraordinario, como ocurrió en España en octubre de 1977 en el marco del período de transición. Los manifestantes consideran intolerable que este instrumento pueda utilizarse de nuevo para obtener un pequeño número de votos a favor del presidente interino del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Miles de personas se han sumado a la marcha, gritado proclamas como "¡[Carles] Puigdemont, a prisión!"Una de las condiciones principales que plantea Junts per Catalunya para concretar su apoyo a Sánchez es la amnistía para los políticos catalanes condenados por el malogrado proceso independentista catalán. Su líder, Carles Puigdemont, ahora se encuentra exiliado en Bélgica ante la persecución del Estado español por realizar el referéndum de independencia en Cataluña en 2017, considerado ilegal.El pasado 29 de mayo, Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones generales al 23 de julio luego de la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor PP en los comicios municipales. De acuerdo con los resultados de las elecciones del 23 de julio, el PP, de centroderecha, obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante PSOE, de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176).

