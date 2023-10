El Kremlin ve alto riesgo de que el conflicto palestino-israelí involucre a terceros

https://sputniknews.lat/20231009/el-kremlin-ve-alto-riesgo-de-que-el-conflicto-palestino-israeli-involucre-a-terceros-1144551764.html

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, alertó de que la escalada del conflicto palestino-israelí podría involucrar a terceros. 09.10.2023, Sputnik Mundo

Durante una comparecencia ante los periodistas, Peskov calificó la situación de "profundamente preocupante". Al mismo tiempo, el Kremlin vigila con preocupación la nueva agudización del conflicto entre Israel y Palestina, según Peskov."Estamos sumamente preocupados, consideramos que la situación se tiene que redirigir a un rumbo pacífico lo antes posible, ya que la continuación de esta espiral de violencia podría conllevar una mayor escalada y la intensificación del conflicto, lo que crea una gran amenaza para la región", dijo el vocero a los periodistas.Asimismo, Rusia no dispone de información sobre ciudadanos suyos muertos o heridos durante la reciente escalada del conflicto entre Israel y Palestina, declaró Peskov."Nuestra Embajada [en Israel] (...) está haciendo esfuerzos muy vigorosos, los diplomáticos están trabajando las 24 horas del día, hasta ahora nuestra Embajada no tiene ninguna información sobre rusos afectados", dijo ante la prensa.Preguntado sobre la posibilidad de que la falta de la información sobre los heridos rusos se debe a lo que no buscan ayuda, Peskov señaló que si ellos no la necesitan, no la buscan.El vocero agregó que los diplomáticos rusos están en contacto con las autoridades palestinas, ya que miles de rusos viven en el territorio de la Autoridad Nacional Palestina."Es muy importante entender qué les está pasando a estos ciudadanos, si sus vidas corren peligro, si hay víctimas que necesiten algún tipo de ayuda", subrayó Peskov.En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, dijo que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado al menos 700 muertos y 2.382 heridos en Israel, a los que se suman 493 y 2.751, respectivamente, en Gaza. Más de 100 personas, entre militares y civiles, han sido secuestradas durante el ataque y se encuentran cautivas en el enclave palestino.

