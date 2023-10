https://sputniknews.lat/20231009/en-reino-unido-investiga-la-matanza-de-civiles-afganos-por-las-fuerzas-especiales-britanicas-1144563756.html

En Reino Unido investigan la matanza de civiles afganos por las fuerzas especiales británicas

Reino Unido abrió una investigación pública sobre la presunta muerte de 80 civiles en Afganistán a manos de las fuerzas especiales británicas del Servicio... 09.10.2023, Sputnik Mundo

El periódico señala que en repetidas ocasiones fueron hallados muertos civiles afganos en sus casas, o en las inmediaciones, tras incursiones nocturnas de unidades del SAS, en las que se acusaba a personas de fabricar supuestamente armas. Pero a pesar de las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación afganos, aún no está claro si el SAS o la policía militar británica han llevado a cabo una investigación interna.Se espera que la investigación pública se prolongue durante varios meses y que gran parte de ella se desarrolle a puerta cerrada, debido a la preocupación por revelar la identidad de los miembros de las fuerzas especiales.El Ministerio de Defensa ni siquiera reconocerá la implicación del propio SAS durante las audiencias públicas, a pesar de que la investigación se centra en las acusaciones de masacres cometidas por unidades del SAS que operaron en la provincia de Helmand entre 2010 y 2013.Sin embargo, los investigadores afirmaron que el juez o su personal jurídico no tienen planes de visitar Afganistán, que está bajo dominio talibán desde la retirada de las tropas occidentales en agosto de 2021.Como informó anteriormente The Times, comandantes del SAS presuntamente destruyeron datos informáticos para encubrir posibles pruebas del asesinato de 80 civiles en Afganistán entre 2010 y 2013.

