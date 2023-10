https://sputniknews.lat/20231010/hamas-ve-como-preparacion-para-genocidio-llamado-de-israel-a-que-palestinos-abandonen-gaza-1144586845.html

Hamás ve como preparación para genocidio llamado de Israel a que palestinos abandonen Gaza

MOSCÚ (Sputnik) — El llamamiento de Israel a que los palestinos abandonen la Franja de Gaza son una preparación para el genocidio, dijo a Sputnik Husam Badran... 10.10.2023, Sputnik Mundo

El 7 de octubre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a los palestinos a abandonar el enclave al advertir de las consecuencias devastadoras de la contraofensiva israelí contra Hamás. El representante del grupo militante aseguró que el pueblo palestino no se irá de la Franja de Gaza."Esta es la postura clara de todo nuestro pueblo. Es nuestra tierra, nos aferraremos a ella y no nos marcharemos", afirmó el vocero.Asimismo, el movimiento palestino Hamás no tiene datos precisos sobre el número y la nacionalidad de los rehenes, declaró Badran."En cuanto a los rehenes, hasta la fecha no hay datos precisos ni sobre el número ni sobre la nacionalidad, y todo lo que se dice sobre este tema es información inexacta", dijo Badran.Hoy, el 10 de octubre, el alto cargo de Hamás Mousa Abu Marzouk informó que hay decenas de personas con doble nacionalidad ruso-israelí entre los cautivos en Gaza, y agregó que este movimiento palestino mantiene contactos con Moscú en relación a los rehenes.En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, dijo que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 900 muertos y más de 2.400 heridos en Israel, a los que se suman 687 muertos y 3.726 heridos en Gaza, así como más de 100 personas, tanto militares como civiles, secuestradas durante el ataque y cautivas en el enclave palestino.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó la atención sobre la necesidad de "no solo detener urgentemente los combates", sino también "prestar atención especial a las causas, por las cuales el problema palestino no logra encontrar su solución en décadas".El canciller ruso recordó que hay decisiones claras del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver el conflicto palestino-israelí como los acuerdos entre ambas partes, así como la Iniciativa de Paz Árabe.

