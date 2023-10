https://sputniknews.lat/20231010/la-oscuridad-de-los-eclipses-es-un-engano-cientificos-explican-el-peligro-de-levantar-la-mirada-1144572848.html

"La oscuridad de los eclipses es un engaño": científicos explican el peligro de levantar la mirada

"La oscuridad de los eclipses es un engaño": científicos explican el peligro de levantar la mirada

La oscuridad de los eclipses es engañosa e invita a levantar la mirada para ver cómo el Sol es cubierto por la Luna hasta parecer un agujero negro en el cielo... 10.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-10T00:16+0000

2023-10-10T00:16+0000

2023-10-10T00:16+0000

ciencia

eclipse

eclipse solar

sol

la luna

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

nasa

🪐 astronomía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144571478_0:341:1711:1303_1920x0_80_0_0_20e4c896dbb3992261895c0202e9deba.jpg

En menos de seis meses habrá dos eclipses de Sol visibles en México: el primero será anular y ocurrirá el 14 de octubre de 2023, más fácil de percibir en Campeche y la península de Yucatán; el segundo será total y se observará el 8 de abril de 2024 en el norte del país. "El 14 de octubre de 2023, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un eclipse anular hará que en Campeche y la península de Yucatán se forme un aro de fuego alrededor de la Luna y que el cielo se oscurezca —informa la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)—, mientras que el 8 de abril de 2024 (cinco meses y 22 días después­) tendremos otro en México, ahora total, que ocasionará que en Sinaloa, Durango y Coahuila la luz solar se esfume del todo y que, durante poco más de cuatro minutos, se haga de noche en pleno día".En un artículo de divulgación elaborado por la misma UNAM, el oftalmólogo Lozano llama a no escatimar precauciones ante el fenómeno astronómico, aunque en apariencia la Luna oculta el astro y mitiga su magnitud en contacto con el ojo humano."La oscuridad de los eclipses es un engaño, uno que invita a levantar la mirada, pero no debemos sucumbir a esta tentación", señala para evitar daños a la salud ocular durante el eclipse, que se avistará también en distintos países de América este 14 de octubre.Alrededor del satélite natural, adelanta el universitario, "se formará un halo por donde seguirá filtrándose la luz solar con la misma cantidad de rayos ultraivoleta e infrarrojos de siempre, por lo que una breve exposición a ellos bastará para quemarnos la retina".El médico de formación advierte que los daños que puede causar una exposición riesgosa a la luz solar son irreversibles. "Una vez llegado ese punto, los oftalmólogos tenemos poco o nada que hacer", distingue.El astrofísico Fred Espenak explicó que si durante un eclipse de sol la cobertura lunar no es perfecta y se logra colar apenas el 1% de la estrella sobre la silueta satelital, esa pequeña porción de luz generaría 10.000 veces más brillo que el de la Luna llena."Salgamos a disfrutar de este espectáculo, pero si lo hacemos, que sea con responsabilidad. A mí me llevaron a ver mi primero a los siete años y fue una experiencia que me marcó", reconoce el médico oftalmólogo.Pese a los riesgos, la UNAM divulga que son varias las formas seguras de disfrutar un eclipse solar."Una es conseguir una caja de cartón y perforarla para crear una pequeña cámara oscura, como aquellas con las que se tomaron las primeras fotografías de la historia, y otra es verlo a través del follaje de los árboles, la opción favorita de muchos, pues permite contemplar sobre el suelo cientos de pequeños eclipses que lucen como diminutas monedas cintilantes a las que poco a poco va devorando la oscuridad", describe la universidad.Estos métodos se conocen como indirectos, explica Lozano, pero si se aspira a levantar la vista hacia el astro es necesario emplear filtros adecuados, entre los que no se cuentan las gafas de sol regulares."Cualquier lente empleada para observar tales eventos debe tener un certificado especial, el ISO 12312-2", detalla, que pueden adquirirse mediante instituciones de renombre para evitar caer en prácticas fraudulentas.La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estadounidense explica que este sábado 14 de octubre el eclipse solar anular cruzará las regiones norte, centro y sur del continente americano."Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Millones de personas del hemisferio occidental podrán experimentarlo", explica la agencia astronómica.

https://sputniknews.lat/20230420/1138397219.html

https://sputniknews.lat/20220421/la-nasa-revela-un-impactante-eclipse-solar-en-marte--video-1124650172.html

sol

la luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eclipse, eclipse solar, sol, la luna, universidad nacional autónoma de méxico (unam), nasa, 🪐 astronomía