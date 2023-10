https://sputniknews.lat/20231010/vitaminas-para-la-memoria-que-suplementos-podrian-mejorar-la-funcion-cerebral-1144584862.html

Vitaminas para la memoria, ¿qué suplementos podrían mejorar la función cerebral?

Vitaminas para la memoria, ¿qué suplementos podrían mejorar la función cerebral?

Te contamos qué complejo de vitaminas en forma de productos o suplementos en pastillas mejora el cerebro, la memoria y la concentración, ayudará a superar la fatiga en adultos y adolescentes.

La memoria es la función más importante del sistema nervioso, responsable de recordar, acumular y reproducir la información recibida. Cuando las conexiones interneuronales del cerebro se interrumpen, la persona se vuelve distraída, olvidadiza, irritable, ansiosa y desorientada en el espacio. En la raíz de estos problemas suele haber una deficiencia de sustancias esenciales en el organismo.Vitaminas para la memoriaMantener una dieta variada, equilibrada, rica en macronutrientes y micronutrientes, es clave para el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Sin embargo, no siempre se pueden obtener las vitaminas y micronutrientes necesarios de los alimentos. Por lo tanto, existen varios suplementos y sustancias creadas para recompensar la falta de ellos en cuerpo humano.La carencia de cualquier vitamina puede causar trastornos neurológicos.Vitamina ALa vitamina A favorece la formación de nuevas neuronas y mejora las conexiones entre ellas. También ayuda a mantener la visión, es imprescindible para la memoria visual y el procesamiento de la información.Las fuentes de esta vitamina son las frutas y verduras de color naranja, como las zanahorias, el melón y los boniatos. También se encuentra en el hígado y los productos lácteos.Vitamina KEsta vitamina también desempeña un papel importante en la formación de las neuronas y las conexiones entre ellas. Este componente interviene en la formación de mielina, que garantiza la rápida conducción de los impulsos eléctricos al cerebro. Una deficiencia de vitamina K puede afectar negativamente a la memoria y a la función cognitiva.La mayor parte de la vitamina K que consume el ser humano es filoquinona vegetal. Se concentra en los cloroplastos de las células de las plantas verdes: col, espinacas, cebollas, té verde, calabacín, etc. La menaquinona, o K2, se sintetiza en el organismo y procede de productos animales: pollo, hígado, pescado, huevos.Vitamina CReduce los efectos de la sobrecarga física y mental, aumenta la circulación sanguínea cerebral, incrementa la biodisponibilidad de las vitaminas del grupo B, refuerza las vainas de mielina de las neuronas. El ácido ascórbico se encuentra en los pimientos rojos, las fresas, los cítricos, las grosellas negras, el rábano picante, el escaramujo y la acedera.Vitamina ELas propiedades antioxidantes de la vitamina E ayudan a proteger las células nerviosas del cerebro. Este elemento puede reducir el daño causado a las células nerviosas del cerebro por un ictus (accidente cerebrovascular), y también previene los ictus de quienes ya han sufrido un microstroictus.La vitamina E tiene un efecto significativo en la mejora de la función de la memoria en las personas mayores. No obstante, hay que consultar al médico antes de tomar vitamina E, ya que dosis elevadas de ella pueden afectar a la coagulación de la sangre.Se encuentran grandes cantidades de vitamina E en el germen de trigo, las espinacas, el brécol, los espárragos, los piñones, las semillas de girasol, los albaricoques, el espino amarillo, los mangos y los aguacates. La vitamina E también se halla en los camarones y el salmón atlántico, el arenque y la trucha arco iris, el aceite de avellana y los aceites de almendras y girasol.Vitamina DSe ha descubierto que la carencia de vitamina D merma la capacidad del cerebro para planificar, procesar y formar recuerdos recientes. Cabe destacar que existe relación entre unos niveles más bajos de vitamina D en las personas mayores y la pérdida de memoria debida al envejecimiento. Intenta comer más caballa, salmón, atún y otros alimentos enriquecidos con vitamina D para aumentar su ingesta diaria.Vitamina B1Este componente optimiza la función neuronal, favorece la función cognitiva, reduce la excitabilidad nerviosa, acelera las reacciones mentales. La carencia de tiamina conduce a la acumulación de ácido úrico en el organismo, lo que provoca falta de memoria, apatía, depresión, insomnio, dolor de cabeza. Las fuentes naturales de este nutriente son las nueces, los guisantes, el pescado, los huevos y el ajo.Vitamina B3La nicotinamida, que es una forma de vitamina B3, es capaz de reducir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.Además de reducir el riesgo y los efectos de la patología de Alzheimer, la vitamina B3 reduce la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y disminuye los niveles de colesterol en la sangre. El atún, el pollo, el pavo, el salmón y los espárragos constituyen una fuente rica en vitamina B3.Vitamina B6La vitamina B6 es beneficiosa para mejorar la calidad de la memoria, ya que es un producto que favorece la salud cerebral y, al mismo tiempo, numerosas funciones corporales. La ingesta diaria de vitamina B6 a lo largo del tiempo favorece la memoria y afecta a la capacidad del cerebro para procesar la información más rápidamente. Se encuentra en los siguientes alimentos: atún, huevos, zanahorias y otras verduras.Vitamina B9El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, interviene en la síntesis de glóbulos rojos, lo que aumenta el suministro de oxígeno al cerebro. Esta vitamina se utiliza para reducir la tasa de pérdida de memoria asociada al envejecimiento. Si buscas una buena fuente de vitamina B9, se recomienda comer productos integrales y beber zumos de naranja o tomate recién exprimidos.Vitamina B12La B12 mantiene el nivel de homocisteína en la sangre en el nivel adecuado para una persona sana. La homocisteína es un aminoácido que al degradarse su metabolismo provoca el deterioro de las funciones cerebrales. Esta vitamina es capaz de restaurar las fibras nerviosas del cerebro, por lo que es un excelente potenciador de la memoria cuando se combina con la vitamina B6. La carne de vacuno, el hígado, el marisco y la trucha contienen cantidades significativas de vitamina B12.

